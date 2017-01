Joves i religió digital, molta feina a fer

(Jordi Llisterri-CR) El cardenal Lluís Martínez Sistach es va definir com una persona pre-digital, però alhora és el prelat català amb seguidors al Twitter i ara ha obert un blog. És a dir, en el món digital tot és posar-s'hi. I la constatació és que queda molt feina per fer.

Així es va explicar aquest dijous en la presentació de l'estudi Adolescents, joves, religions i tecnologia a Catalunya de l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura que es va fer a la llibreria Claret. Un acte organitzat conjuntament amb la Fundació Claret i CatalunyaReligió.cat. L'estudi ha estat coordinat pels professors de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna Míriam Díez i Josep Lluís Micó.

Queda molta feina per fer perquè les religions encara no es plantegen activitats exclusivament online pensades per als joves. La majoria de webs i apps d'aquesta temàtica no proporcionen gaire interacció. I pocs joves practicants parlen o recomanen a altres amics els recursos digitals religiosos que utilitzen. Tot i això, set de cada 10 joves enquestats es declaren creients d'alguna confessió, majoritàriament de la catòlica.

"L'Església ha de conèixer els resultats d'aquest estudi per fer una proposta pastoral adequada per als joves i adolescents de Catalunya", va afirmar l'arquebisbe emèrit. Sobretot perquè "el món digital ha modificat l'antropologia". Un estudi pertinent en el moment eclesial actual en el que es comença a preparar el Sínode de Bisbes sobre els Joves, "una mostra de la sintonia de l'Església a Catalunya amb l'Església universal".

Endogàmia confessional

Les dades de l'informe es va presentar a través d'un vídeo i del resum que va fer una de les col·laboradores de la investigació, Alba Sabaté. Un dels aspectes més rellevants és el poc diàleg que generen els espais digitals religiosos adreçats als joves. L'informe complet està disponible en una edició bilingüe català-anglés, que l'Observatori Blanquerna ha presentat ja en diversos congressos europeus.

Eloi Aran, membre del Consell de Redacció de CatalunyaReligió.cat, va emmarcar l'estudi en la pastoral juvenil. Va remarcar el problema d'una "certa endogàmia confessional". Per això, "no es pot reduir la religió digital a anar a buscar informació. No es tracta tant de posar la fe a Internet sinó de com visc la fe també en el món digital".

Aran també va definir com una proposta clau de l'estudi focalitzar l'atenció en el món dels jocs online. La gamificació, que utilitza el joc com a forma per construir els relats, és un tema fonamental en el que no hi han entrar les religions.

L'acte va estar presentat pel president de la Fundació Claret, Màxim Muñoz, i la directora de l'Observatori Blanquerna, Miriam Díez. Van destacar la importància de tenir dades per poder respondre als reptes en aquest àmbit. El director general d'Afers Religiosos, Enric Vendrell, també va explicar el suport que dóna el seu departament als estudis acadèmics sobre l'àmbit religiós, com va fer en aquesta investigació.

"Demano als pastors que aprofitin aquests mitjans que Blanquerna ens ofereix", va afirmar Martínez Sistach per tancar l'acte.