Omella sobre Catalunya: “Per allà on vagi el poble, anirà l’Església”

(CR) En una estrevista a Signes dels Temps de TV3 l'arquebisbe de Barcelona afirma que en el moment polític actual que viu Catalunya "caminarà amb la gent". Omella explica que "el que faci el poble, per allà on vagi el poble, anirà l’Església". L'arquebisbe afegeix que vol "que tots visquem i treballem pel bé comú i per la unió d’aquesta terra i d’aquesta gent. Polítics i religiosos estem al servei de tots ells”.

En l'entrevista que s'emetrà aquest diumenge al matí per TV3 i a la web de Signes de Temps, Omella fa un "balanç molt positiu, de joia" del seu primer any a Barcelona. Satisfet per l'acollida diu que ha trobat "una Església petita, els cristians han disminuït en nombre, però molt viva i això em dóna molta esperança”.

També creu que per "fer canvis cal anar poc a poc" i que “no és qüestió de canviar si dos parròquies o una, és qüestió d’unes actituds noves". Per Omella l'important és "creure que la gent d’avui, inclús si no són creients, també tenen fam de Déu”. I proposa "diàleg i afrontar els problemes amb valentia, humilitat i comunió”.

Omella es refereix també al Nadal com la festa "del naixement de Déu que es fa Home i que ens dóna un missatge preciós. Nosaltres els cristians hem d’aprendre a fer el mateix, a rebaixar-nos i estar a prop dels més pobres, dels més humils i compartir amb senzillesa i pobresa la nostra vida”.