La missió del Servei Jesuïta als Refugiats s'estén “amb dedicació i tendresa” a Sudan del Sud

(Jesuïtes) Abans d'acabar l'any, els dos jesuïtes catalans que es troben al camp de refugiats de Maban, a Sudan del Sud, han volgut compartir amb les diverses persones i institucions que des de Catalunya els donen suport, com es troben els diversos projectes i activitats que s'estan portan a terme.

“Gràcies a vosaltres la missió del Servei Jesuïta als Refugiats es va estenent amb dedicació i tendresa entre les diferents comunitats que conviuen a Maban: refugiats, desplaçats interns i comunitat d'acollida”, diuen en Pau Vidal i l'Àlvar Sánchez en el missatge que han fet arribar a família, amics i col·laboradors.

La construcció d'una nova aula a l'escola infantil, que s'inaugurarà ben aviat, la creació d'un centre de dia per infants amb discapacitats i les millores per oferir un espai temporal d'aprenentatge més digne als estudiants són 3 noves iniciatives amb les que es tanca aquest any. “Totes elles són filles de la vostra solidaritat i són moltes les persones que se'n beneficien”, expliquen des de Maban.

El conflicte a Sudan del Sud ha devastat la vida de milions de persones. Més de dos milions han hagut de desplaçar-se i gairebé la meitat de la població del país s'enfronta a una situació d'inseguretat alimentària d'emergència.

El Servei Jesuïta als Refugiats (JRS) treballa per atendre les necessitats dels refugiats i especialment d'aquells que es troben en una situació de més vulnerabilitat. Al camp de refugiats de Doro, per exemple, ha posat en marxa un centre de dia per a infants amb discapacitat on personal del JRS els ajuda a ells i a les seves famílies perquè puguin millorar el seu benestar i autonomia a través d'activitats i exercicis d'estimulació.