Sostenibilitat i natura, presents en la pastoral de joves

(CR) A poc a poc es va perfilant la Jornada de Formació per a responsables de grups d'adolescents i joves que se celebrarà el dissabte 18 de febrer a Barcelona, al voltant de l'encíclica del papa Laudato Si. Es tracta de la tercera jornada interdiocesana de joventut i porta per títol 'Cridats a deixar un món millor. Com evangelitzar a través de la natura'. L'acte omptarà amb Albert Bosch, un reconegut esportista d’aventura, emprenedor i escriptor.

D'aquest treball amb joves a partir de la sostenibilitat i la cura de la natura n'han parlat aquesta setmana els delegats diocesans de joventut dels bisbats amb seu a Catalunya. Dilluns i dimarts es van trobar a Reus per a seguir preparant activitats, projectes i iniciatives destinats a l'acompanyament pastoral dels adolescents i joves.

Els membres del Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ) es van reunir amb Francesc Pardo que, com a bisbe responsable de la pastoral de joves de la Conferència Episcopal Tarraconense, va aprofitar per escoltar les inquietuds dels joves actuals. Els delegats de la Pastoral de Joventut de les 10 diòcesis de Cataluny també van reflexionar sobre el sínode sobre els joves previst l'octubre del 2018 i sobre l'encontre d'equips de delegacions de joventut a Granada a finals d'abril.