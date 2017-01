Perú i Moçambic, nous territoris amb presència escolàpia

(Escola Pia) Perú i Moçambic s'han afegit com a territoris amb presència escolàpia. La Congregació Provincial de Natzaret va aprovar el passat 22 de gener la decisió d'iniciar la fundació de l'Escola Pia al país andí. El lloc triat és la localitat de l'Era – Naña, en la perifèria de Lima, pertanyent a la diòcesi de Chosica.

Els escolapis Carles Such i Julio César Martínez han estat enviats a aquesta nova missió, en la qual acompanyaran a la comunitat educativa del col·legi 'Fe i Alegria 41' que fins avui ha estat a càrrec dels germans de Sant Gabriel. Es tracta d'una institució d'educació popular amb més de 25 anys de funcionament en una zona de perifèria urbana on la gran majoria d'alumnes són fills de pares que han emigrat de les zones afectades per la violència política i terrorista a l'època de Sendero Luminoso. El col·legi disposa actualment de 1220 estudiants.

Pel que fa a Moçambic els escolapis Jean de Dieu Ehemba, Jean Bernard Dialomao Diatta, Rudy Dames Natagna ja han arribat a la diòcesi de Pemba. Moçambic és el setè país africà amb presència escolàpia. La fundació és responsabilitat de la Congregació General, i està assumida per les dues Províncies Africanes.