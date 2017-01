La Generalitat atorga ajuts a 45 projectes que fomenten el coneixement del fet religiós

(Direcció General d'Afers Religiosos) La Generalitat ha concedit 148.717,65 euros per a iniciatives que fomenten el coneixement de la diversitat religiosa, el diàleg interreligiós i la convivència.

El dia 22 de desembre de 2016 es va resoldre la concessió de subvencions per a actuacions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana, promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i difondre la realitat i l'actualitat religiosa.

Amb aquesta convocatòria, dotada amb un import màxim de 150.000 euros, s’ha donat suport a actuacions, en català o bé plurilingües que comprenguin el català, destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana, promoure el diàleg interreligiós i difondre la realitat i l'actualitat religiosa.

La convocatòria anava adreçada a entitats religioses, fundacions i entitats sense ànim de lucre, domiciliades a Catalunya, l'objecte de les quals tingui relació directa amb les finalitats que són objecte de subvenció. Per a les activitats destinades a difondre la realitat i l'actualitat de les diverses religions presents a Catalunya, també s’hi podien acollir els mitjans de comunicació.

De les 70 sol·licituds presentades a la convocatòria, se n’han beneficiat 45 projectes, 3 han estat inadmesos i 22 han estat denegats.

Amb aquestes convocatòries de subvencions, la Direcció General d'Afers Religiosos promou la cultura religiosa en la societat catalana i el diàleg interreligiós com a eina per fomentar la convivència, i dona a conèixer el fet religiós mitjançant la seva promoció i difusió.