Entitats socials d'Església se sumen a la vetlla de pregària davant del CIE

(Migra Studium) Justícia i Pau, Càritas Barcelona, les Delegacions diocesanes de Pastoral Obrera i Social, Cristianisme i Justícia, la JOC Nacional i SED Catalunya són algunes de les entitats que s'adhereixen aquest dissabte a la vetlla de pregària 'CIE: Una violència que deshumanitza'. L'organitza un any més el grup de voluntaris de la Fundació Migra Studium que visita el Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca.

Gairebé diàriament, inclosos dissabtes i diumenges, alguna persona del grup de voluntaris s'atansa fins a la Zona Franca, creua el control policial i visita alguns dels gairebé 200 interns que actualment estan internats al CIE de Barcelona. No poden oferir gran cosa, però si una estona de conversa i acompanyament, davant una situació de gran tensió i desorientació.

Escenari de violència

Els interns no entenen per què sense haver comès cap delicte se'ls tingui retinguts en unes condicions que tenen més de presó que de qualsevol altra cosa. Alguns són menors, la majoria no saben l'idioma perquè han estat traslladats al CIE provinents de la mateixa frontera, o de pasteres interceptades. Alguns estan malalts... La policia poc preparada per aquestes situacions i a vegades sense els recursos necessaris, es veu desbordada per la tensió. En els darrers mesos hi ha hagut amotinaments, vagues de fam i alguns episodis de violència explícita que han posat en risc la vida de les persones. L'altra violència, l'institucional, la que prové del mateix sistema d'internament i de les polítiques que es decideixen als ministeris, hi és permanent.

I aquesta realitat no passa a Turquia, ni al Líban ni a cap frontera o país llunyà. Passa diàriament a la Zona Franca de Barcelona. A uns pocs quilòmetres del Passeig de Gràcia de llums rutilants i aparadors en plenes rebaixes. El contrast es fa gairebé insuportable.

Una vetlla per pregar i per denunciar

És per això que des de fa uns anys el grup de voluntaris organitza davant el CIE una vetlla de pregària amb l'objectiu de donar a conèixer aquesta realitat tan propera i alhora tan llunyana. Es tracta de solidaritat amb les persones internades al CIE i es tracta també d'un acte de denúncia d'una violència gratuïta que deshumanitza a qui la pateix però que acaba per deshumanitzar-nos a tots.

A través de la música, la pregària i el silenci volem apropar-nos a l'altre com un germà i en aquest reconeixement recuperar tots plegats la dignitat sempre amenaçada. I volem alhora pacíficament però fermament demanar el tancament dels CIE d'una vegada i per sempre.

Vulneració de drets fonamentals

ls CIE són centres de privació de llibertat on són internades persones que, en la majoria de casos, no han comès cap delicte. Les entitats que vetllen per la defensa dels drets de les persones internes han denunciat repetidament les precàries condicions que existeixen, amb necessitats bàsiques no cobertes, mancances en assistència legal i sanitària, així com dificultats per a comunicar-se amb la família. Les ONG consideren que es vulneren drets fonamentals i que la mateixa existència d'aquests centres atempta contra la dignitat de les persones.

La Fundació Migra Studium és una de les entitats que integra el Servei Jesuïta a Migrants – Espanya (SJM). Les organitzacions que formen part d’aquesta xarxa treballen en l’acompanyament de persones internades als CIE d’arreu d’Espanya. La realitat que troben, fruit d’aquest contacte i experiència directa, la presenten en un informe anual, que constata i denuncia les vulneracions de drets que es produeixen en aquests centres.