Valls organitza la sisena edició del cicle 'Les grans qüestions de la vida'

(Arquebisbat de Tarragona) De nou l’Institut d’Estudis Vallencs i la Parròquia de Sant Joan Baptista de Valls ofereixen un espai que cada any ajuda a reflexionar sobre 'Les grans qüestions de la vida'. La sisena edició d'aquest cicle, que va començar dijous, s'emmarca en la celebració dels cinc-cents anys de la Reforma Protestant que Luter va iniciar posant la Bíblia com a referència fonamental de la vida de fe.

Aquest any s’han programat tres diàlegs que ajudaran a comprendre la gran aportació que ha fet la Bíblia a la nostra cultura i la importància en la recerca de respostes als interrogants que des de sempre s’han plantejat milions de persones.

El cicle va començar dijous amb un primer diàleg sobre la Mediterrània com a lloc de trobada de les cultures de la Bíblia a càrrec del biblista Armand Puig, rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià. Armand ha enfocat el diàleg des de dos personatges bíblics, Jonàs com a profeta intercultural —judaisme i reialme assiri— i l’apòstol Pau, viatger i nascut a la diàspora, que té el Mediterrani com a Mare Nostrum —mar grecoromà—.

El segon diàleg tindrà lloc aquest dijous i tractarà sobre l’influx de la Bíblia en els artistes de la Reforma. El crític i historiador de l’art, Daniel Giralt, se centrarà en els àmbits de la pintura, escultura, arquitectura, música i lletres. El dissabte, dia 21, el grup de poesia Els Fruits Saborosos serà l’encarregat d’acompanyar amb interludis musicals la lectura del llibre de Rut. Es farà al Pati de Sant Roc de Valls, a les sis de la tarda.

Finalment, el tercer i darrer diàleg, el dimecres 25 de gener, a càrrec de Joan Ferrer, biblista i professor d’estudis hebreus i de filologia catalana a la Universitat de Girona, oferirà una visió històrica, literària i cultural de la Bíblia i el món d’avui.

Tots els diàlegs tenen lloc a la sala d’actes de l’Institut d’Estudis Vallencs (c. Jaume Huguet 1), a dos quarts de vuit del vespre.