Francesc als joves: "Feu sentir a tots el vostre crit"

(CR) El papa Francesc vol aprofitar l'empenta dels joves per fer avançar en la renovació eclesial. Ho ha demanat a la Carta als joves amb ocasió de la presentació del Document Preparatori de la XV Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes. Espera i demana que se senti la seva veu en la preparació del Sínode sobre els joves, de la mateixa manera que va fer amb les famílies.

També s'obre a rebre les impressions dels joves més allunyats de l'Església. A la roda de premsa de presentació, han demanat als bisbes que animin la participació dels joves, "no només per parlar amb els joves sinó també per escoltar-los".

La consulta està oberta fins a finals d'octubre per elaborar el document de treball del Sínode sobre els joves del 2018. A més de recollir les respostes a través de les diòcesis, hi haurà una web al Vaticà per recollir les respostes.

Carta als joves

Benvolguts joves,

Tinc el plaer d'anunciar-vos que en el mes d'octubre del 2018 se celebrarà el Sínode dels Bisbes sobre el tema «Els joves, la fe i el discerniment vocacional». He volgut que vosaltres ocupeu el centre de l'atenció perquè us porto en el cor. Precisament avui es presenta el Document Preparatori, que us ofereixo com una "guia” per a aquest camí.

Em vénen a la memòria les paraules que Déu va dirigir a Abraham: «Vés-te'n de la teva terra, de la teva pàtria i de la casa del teu pare a la terra que jo et mostraré» (Gen 12,1). Aquestes paraules estan dirigides avui també a vosaltres: són les paraules d'un Pare que us convida a "sortir” per llançar-se cap a un futur no conegut però prometedor de realitzacions segures, a la trobada de les quals Ell mateix us acompanya. Us convido a escoltar la veu de Déu que ressona en el cor de cadascun a través del buf vital de l'Esperit Sant.

Quan Déu li diu a Abraham «Vés-te'n», què volia dir-li? Certament no li demanava fugir dels seus o del món. La seva invitació va ser una forta provocació perquè deixés tot i s'encaminés cap a una terra nova. Aquella terra, no és per a vosaltres aquella societat més justa i fraterna que desitgeu profundament i que voleu construir fins a les perifèries del món?

No obstant això, avui, l'expressió «Vés-te'n» assumeix un significat divers: el de la prevaricació, de la injustícia i de la guerra. Molts joves entre vosaltres estan sotmesos al xantatge de la violència i es veuen obligats a fugir de la terra natal. El crit d'ells puja a Déu, com el d'Israel esclau de l'opressió del Faraó (cf. És 2, 23).

Desitjo també recordar-vos les paraules que Jesús va dir un dia als deixebles que li preguntaven: «Rabbí [...] on vius?». Ell els va respondre: «Veniu i ho veureu» (Jn 1,38). També a vosaltres Jesús dirigeix la seva mirada i us convida a anar cap a Ell. Heu trobat aquesta mirada, estimats joves? Heu escoltat aquesta veu? Heu sentit aquest impuls a posar-vos en camí? Estic segur que, si bé el soroll i l'atordiment semblen regnar al món, aquesta trucada contínua ressonar en el cor i dóna a cadascú per obrir-ho a l'alegria plena. Això serà possible en la mesura en què, a través de l'acompanyament de guies experts, sabreu emprendre un itinerari de discerniment per descobrir el projecte de Déu en la pròpia vida. Fins i tot quan el camí es trobi marcat per la precarietat i la caiguda, Déu, que és ric en misericòrdia, tendirà la seva mà per aixecar-vos.

A Cracòvia, durant l'obertura de l'última Jornada Mundial de la Joventut, us vaig preguntar diverses vegades: «Les coses, es poden canviar?». I vosaltres vau exclamar junts a veus «sí»”. Aquesta és una resposta que neix d'un cor jove que no suporta la injustícia i no pot doblegar-se a la cultura del descart, ni cedir davant la globalització de la indiferència. Escolteu aquest crit que ve d'allò més íntim! També quan advertiu, com el profeta Jeremies, la inexperiència pròpia de la jove edat, Déu us estimula a anar on Ell us envia: «No els tinguis por, que amb tu estic per salvar-te» (Jer 1,8).

Un món millor es construeix també gràcies a vosaltres, que sempre desitgeu canviar i ser generosos. No tingueu por d'escoltar a l'Esperit que us suggereix opcions audaces, no perdeu temps quan la consciència us demani arriscar per seguir al Mestre. També l'Església desitja posar-se a l'escolta de la veu, de la sensibilitat, de la fe de cadascun; així com també dels dubtes i les crítiques. Feu sentir a tots el vostre crit, deixeu-lo ressonar en les comunitats i feu-lo arribar als pastors. Sant Benet recomanava als abats consultar també als joves abans de cada decisió important, perquè «moltes vegades el Senyor revela al més jove el que és millor» (Regla de Sant Benet III, 3).

Així, també a través del camí d'aquest Sínode, jo i els meus germans Bisbes volem contribuir cada vegada més al vostre goig (cf. 2 Cor 1,24). Que us protegeixi María de Natzaret, una jove com vosaltres a qui Déu ha dirigit la seva mirada amorosa, perquè us prengui de la mà i us guiï a l'alegria d'un sóc aquí! ple i generós (cf. Lc 1,38).

Amb paternal afecte,

FRANCESC

Vaticà, 13 de gener de 2017