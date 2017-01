“Una experiència impressionant”: joves d'Urgell valoren l'Encontre Europeu de Taizé a Riga

(Bisbat d'Urgell) Els nois i noies d’Urgell que han viatjat a l’Encontre Europeu de Taizé a Riga han viscut aquest diumenge el final d’una experiència que els ha marcat. Després de la pregària final dissabte a la nit, la meditació per la Pau, i alguns moments bonics, com la participació en la trobada del grup d’espanyols, l’experiència va culminar amb el sopar festiu amb les famílies, a les 23:00. A deu minuts de les dotze van fer plegats la vetlla de pregària per la pau del món a la parròquia d’acollida, l’Església evangèlica-luterana de la Creu, i després es va iniciar la festa de les Nacions, on cada grup d’origen va expressar amb cants i amb balls la seva identitat cultural. A les tres de la matinada van anar a dormir.

El dia primer de l’any 2017 ha començat amb la celebració de la litúrgia luterana a la parròquia d’acollida i més tard, s’ha celebrat una celebració eucarística catòlica, presidida per Ivan Ayala. Al migdia, moltes famílies conviden a dinar els joves i després, a la tarda, ja emprenen el retorn cap a Espanya. Ha estat una experiència que guardaran en el cor i en la memòria, com expliquen alguns d’ells.

Fèlix Rios ha participat en els encontres de Taizé des de fa quatre anys i explica que, “enguany sento que és una experiència diferent, és un altre ambient del que d’altres vegades hem trobat, és un país en el que la gent té un altre manera de viure la fe i em sento més obert per dins. He reflexionat molt, encara que no ho expliqui tota l’estona. A més he hagut de ser responsable en algun moment de grup amb companys més petits i és un grau, perquè sempre són responsables de mi fins ara i em sento més madur i amb més confiança en mi mateix”. La Berta Alriol explica que l’experiència de l’Encontre Europeu a Riga “s’ha de viure”, “perquè estem coneixent diferents confessions cristianes, també els ritus jueus… i d’altra banda, gent de tants llocs diferents, que t’ajuda a comunicar, a obrir-te. Has d’obrir la teva ment i a més, necessites trobar una manera de parlar amb ells, i l’anglès ha estat una salvació. L’experiència d'aquestes pregàries comunes amb tanta gent diferent m’ha deixat impressionada”.

Les experiències de companyonia, la comprensió d’una cultura tant diferent i els seus trets, la ciutat… tot ha suposat pels joves un gran esperó. L’Abril de Miguel està molt contenta d’haver viatjat amb el grup de Txt del Bisbat d’Urgell a Riga: “És el segón any que visc l’experiència de l’Encontre de Taizé, i per a mi, venir amb els Txt, és guai, perquè és un grup en el que et sents molt a gust i pots compartir les preocupacions que tens”. “Taizé, l’Encontre, és un lloc molt especial… hem vist el mar Bàltic, hem pogut conéixer la història, la cultura i hem compartit la nostra fe i les nostres creences amb la gent del país, i també amb nois i noies de molts llocs. I m’agrada que a vegades, pots anar a parar en un grup de reflexió en el que no coneixes a ningú, però el fet de venir tots a la trobada de Taizé et connecta, t’ajuda a crear més germanor, a ser més fraternal i jo crec que és una experiència que tothom hauria de viure, almenys una vegada a la vida per veure com una cosa tant simple uneix a les persones i com es gaudeix una experiència tan bonica”.

Samir Eduardo Muza, del grup Txt de Ribes de Freser, també repeteix. L’any passat va viure l’encontre a València i enguany tenia molts ganes d’anar a Riga: “La veritat és que l’experiència ha superat el que imaginava. M’he adonat que l’organització sempre és impecable, que les famílies t’esperen, la gent és molt maca… i m’impressiona una cosa; a nosaltres ens ha acollit una família molt humil i estem una mica lluny del centre… però és molt maco, de veritat. Ells són humils, i la casa és molt petita, i la mestressa ens ha deixat la seva pròpia habitació i ha anat a dormir a la de la seva mare, el menjar no és de luxe, més aviat humil, però això és encara més gran. Ens dónen el poc que ténen i això s’ha d’agrair molt. Ens obren casa seva i ho fan de cor, a nosaltres i a milers de persones que han vingut a Riga, i aquest gest ens permet als joves venir cada any. Els tallers de cultura i les pregàries… tot és profund i et permet connectar amb tu i pensar sobre qui ets i què fas amb la teva vida. Per mi és una experiència genial”.