El patró de Lleida, Sant Anastasi, a la col·lecció 'Sants i Santes' del CPL

(Bisbat de Lleida) El patró de Lleida, Sant Anastasi, ja té el seu llibre a la col·lecció 'Sants i Santes' que publica CPL Editorial del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, dirigida per Josep Lligadas i que recull en volums de petit format, les biografies dels personatges més singulars i representatius del nostre santoral.

El nou volum que correspon al número 244 d'aquesta popular col·lecció, porta com a títol Sant Anastasi, lleidatà per naixement i badaloní per martiri, havent-se publicat en català i també en llengua castellana, San Anastasio, soldado y mártir.

Ha estat escrit pel periodista i historiador Jordi Curcó, amb il·lustracions de Mercè Gallifa. L'autor ja va publicar l'any 2015 en aquesta mateixa col·lecció el llibre corresponent al N. 231, titulat Francesc Castelló, jove i màrtir, dedicat a biografiar el testimoni d'aquest beat lleidatà.

En els nou capítols de què consta el volum, amb un llenguatge entenedor i proper, Jordi Curcó s'ocupa en primer lloc de presentar-nos les evidències i dubtes hagiogràfics existents del patró de Lleida, alhora que ens relata la seva vida i martiri. Així l'autor explica el suposat naixement del sant a l'antic barri de la Magdalena, a la Ilerda romana del segle III; la seva sortida de la ciutat per anar a Roma a allistar-se com a guàrdia pretorià de l'emperador Dioclecià –el mateix que el portaria al martiri–, la posterior conversió al cristianisme, la fugida de Roma per evitar ser detingut i el seu retorn a Lleida. Segueix el relat amb el posterior empresonament i martiri d'Anastasi a la platja de Badalona, juntament amb altres 73 companys de milícia, un 11 de maig (dia en què se celebra la seva festa) de l'any 303.

Doble patrocini

El darrer capítol del llibre explica el perquè, quan i com va ser proclamat Anastasi patró de la seva ciutat natal, Lleida (1627) i de la martirial, Badalona (1672). És per raó d'aquest doble patrocini, que l'autor està convençut que el llibre pot ser d'interès tant pels lleidatans com pels badalonins: "Solament aquestes dues ciutats i cap més altra, el veneren i celebren en honor seu les seves Festes de Maig", explica.

Tot i aquest relat de la vida i martiri de Sant Anastasi, Jordi Curcó diu que cal reconèixer que poca cosa certa i documentada se'n sap de la seva existència: "Però no és menys cert –diu – de què al llarg dels anys i dels segles s'ha teixit al seu voltant una antiga i arrelada tradició tant a Lleida com a Badalona, adobada amb relats llegendaris que cal donar a conèixer i valorar. Això és el que jo he pretès amb aquest treball", assevera l'autor satisfet de l'edició i per la seva difusió, que abasta tot el territori.

Jordi Curcó ja va escriure i publicar l'any 2002, una primera i extensa hagiografia d'aquest màrtir lleidatà del segle IV, amb el títol Sant Anastasi de Lleida. Història, tradició i llegenda, editada per l'ajuntament de Lleida amb el N. 30 de la col·lecció de monografies locals 'La Banqueta'. En aquella ocasió es commemorava el 375 aniversari de la seva proclamació com a patró de la ciutat, efemèrides aquesta que va propiciar l'edició de l'obra.