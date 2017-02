Omella sobre els homosexuals: "Seguint l'exemple del Papa Francesc respectem totes les persones"

(CR) "Seguint l'exemple i els ensenyaments del Papa Francesc respectem totes les persones, encara que això no vol dir que hàgim d'estar d'acord amb totes les propostes que es fan des de les diferents opcions socials o ètiques, la qual cosa, però, no impedeix estar oberts al diàleg i a la comprensió".

Així contesta l'arquebisbe Joan Josep Omella el manifest que li van enviar aquest divendres des de la comissió d'Igualtat del Parlament de Catalunya. El document dels diputats donava suport al col·lectiu LGTB davant la xerrada de l'arquebisbat sobre homosexualitat que farà aquest diumenge Philippe Ariño. I demanava a Omella que l'arquebisbat evités "donar espai a plantejaments que atemptin contra el dret a la no discriminació". En el manifest, promogut pels portaveus de la comissió d'Igualtat, s'hi adjuntava l'adhesió personal de nombrosos diputats.

En la carta del mateix divendres, Omella assegura que la xerrada "no està programada per anar en contra de ningú" i que Ariño "vol senzillament donar el seu testimoniatge de vida mostrant com i per què ara viu la castedat en unió amb Jesucrist, que els catòlics proclamem Fill de Déu". L'any passat Omella ja havia fet el pròleg d'un llibre d'Ariño donat suport al seu testimoni.

Omella aposta per "treballar junts pel bé comú dels ciutadans" a través del respecte a "la democràcia, la llibertat d'expressió, la justícia i el respecte dels drets humans". Dimarts l'arquebisbat ja va fer una nota apel·lant a la pluralitat per defensar la conferència d'Ariño.

Carta de l'arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 10 de febrer de 2017

Benvolguts membres de la Comissió d'Igualtat,

He tingut coneixement del vostre manifest públic, en el qual feu saber la vostra preocupació per l'oposició de les diverses entitats del col·lectiu LGTBI a la xerrada que la Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut ha programat per diumenge que ve, 12 de febrer, a la Parròquia de Santa Anna de la ciutat de Barcelona.

La xerrada, que estava prevista i anunciada des de fa mesos, no està programada per anar en contra de ningú, ni de persones ni de col·lectius; el conferenciant, que es confessa homosexual i que va viure durant bastants anys amb parella homosexual, vol senzillament donar el seu testimoniatge de vida mostrant com i per què ara viu la castedat en unió amb Jesucrist, que els catòlics proclamem Fill de Déu.

Seguint l'exemple i els ensenyaments del Papa Francesc respectem totes les persones, encara que això no vol dir que hàgim d'estar d'acord amb totes les propostes que es fan des de les diferents opcions socials o ètiques, la qual cosa, però, no impedeix estar oberts al diàleg i a la comprensió.

Tant de bo que en la nostra societat puguem seguir treballant per respectar plenament la democràcia, la llibertat d'expressió, la justícia i el respecte dels drets humans. I tant de bo que, des de les diferents instàncies polítiques, socials, eclesials, etc., puguem treballar junts pel bé comú dels ciutadans.

Compteu amb mi i amb la Institució que represento per al que necessiteu per al bé dels ciutadans.

Amb tot el meu afecte,

Joan Josep Omella Omella. Arquebisbe de Barcelona.

Arquebisbe de Barcelona