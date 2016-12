El Cant de la Sibil·la obre el Nadal a diversos temples catalans

(CR) Hi ha esglésies que l'havien recuperat de dècades, però els darrers anys ha pres una nova volada. Una proposta cultural i religiós que dóna pas a la missa del Gall. A diverses parròquies de Barcelona, i a d'altres ciutats catalanes com Tarragona i Urgell són alguns dels llocs on es pot veure la representació del Cant de Sibil·la la nit del 24 de desembre. Una tradició d’origen medieval recuperada que parla del Judici i de la fi del món just abans d’iniciar la celebració litúrgica del naixement del Fill de Déu.

A la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona es representa des de 1948 però va renovar el seu format fa tres anys. El cant del text medieval es combina amb lectura de poemes de Salvador Espriu que pretenen acostar-se a les Sibil·les d’avui. La proposta compta amb el suport de la Fundació Blanquerna i de la Fundació Joan Maragall. També amb innovacions, la Catedral de Barcelona manté el format tradicional que va recuperar el 2009. Cada any es convida a un autor a compondre una petita tornada. Aquest any el músic convidat és Bernat Vivancos.

A Barcelona també es pot assistir a la Sibil·la de la parròquia de la Bonanova, o de l'Oratori de Sant Felip Neri.

A la Catedral de Tarragona la representació es va recuperar el 2013 i s'ha donat molta importància a la qualitat musical. En aquest cas té el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i d’altres entitats locals.També a la Catedral de la Seu d'Urgell es representa el cant de Sibil·la des de 2011.