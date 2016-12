Què pot introduir verdadera novetat en la nostra vida? Cap d’Any 2017

Cap d’Any 2017. Cicle A.

Barcelona, diumenge 1 de gener de 2017.

Hem començat un nou any. Tots sabem el ritual: sopars cridaners, menjar i beure a dojo, felicitacions més o menys sinceres a desdir.

Tots diem i repetim el que sabem que serà mentida: any nou, vida nova. Any nou i vida la mateixa. I que no empitjori!

Què hi pot haver de nou en l’any que avui comencem?

Cada any diem i desitgem el mateix sabent que la rutina s’anirà repetint i multiplicant la mediocritat.

També en l’any que comencem es produiran els fets de sempre

–les mateixes o semblants desgràcies i estretors

–els mateixos o semblants errors

–les mateixes o semblants satisfaccions

–les mateixes o semblants retallades i pujades d’impostos.

Què pot introduir verdadera novetat en la nostra vida?

La concreta manera de viure-la.

La nostra actitud davant dels esdeveniments, les persones i les coses.

Aquest any que avui encetem serà realment nou i renovador si sabem mirar les persones estimades

–amb més afecte

–amb més comprensió

–amb més tolerància

–amb més capacitat d’oïda: saber escoltar.

Serà realment nou i renovador

–si sabem estar més atents als desconeguts

–si sabem aturar-nos davant dels que pateixen i s’ho passen malament.

Serà realment nou i renovador si sabem fer coses tan senzilles com mirar de manera diferent la bellesa dels paisatges de sempre o bé gaudir amb més calma de l’encís de les estacions i el pas del temps i la gràcia del silenci.

Serà un any de debò nou i renovador si fem més lloc a Déu en el cor de la nostra vida.

Si aprenem a creure més intensament, amb més confiança i menys pors.

Si ens atrevim a pregar amb paraules sortides del cor, dia rere dia.

En la litúrgia d’aquest primer dia de l’any se’ns recorda una formosa benedicció jueva que diu: “El Senyor et beneeixi i et protegeixi, il·lumini el seu rostre davant teu i et concedeixi la pau.”

Aquesta benedicció de Déu serà nova cada dia. Nova i renovadora.

Déu no es repeteix.

Déu és la sorpresa permanent i sempre vetllarà buscant el nostre màxim bé.

Déu és i serà la verdadera novetat de l’Any.

Només Déu mereix tota la nostra confiança.

Confiança: li tenim o no li tenim?