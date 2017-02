Els salesians i el projecte d'inserció laboral amb joves a Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona

(Salesians) A Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona hi ha moltes persones que saben fer moltes tasques relacionades amb diferents professions. També hi ha molts joves amb ganes de formar-se i aprendre un ofici. Des de la Plataforma d’Educació Social Cruïlla dels Salesians van visualitzar aquests problemes de falta de formació dels joves i van veure que molta gent veïna professional estava a l’atur. Llavors un grup d’educadors van decidir crear una associació en el seu inici i que fa un temps s’ha convertit en la Fundació Jovent.

La Fundació Jovent es crea amb la finalitat de donar un servei d’inserció/reinserció sòcio-laboral per a persones amb dificultat d’inserció. El treball d’inserció/reinserció a desenvolupar inclou la transmissió d’hàbits i pautes socials i l’ensenyament d’aprenentatges prelaborals, a través d’activitats ocupacionals que mantinguin una clara referència al món productiu per tal d’assolir una preparació per a la integració laboral. L’objectiu és poder incorporar-se al món laboral, i quedar a no tanta distància de les condicions de qualsevol altra persona de la resta de la població activa.

Els criteris són molt senzills: 1. Que els joves tinguin experiències professionals i que els professionals a l’atur del barri puguin treballar acompanyant a els joves; 2. Que els sous dels tots els treballadors i les treballadores siguin dignes. Com a Fundació això ho certifiquem. 3. Donar un servei de qualitat a els clients; 4. Totes les joves i els joves han estat formats a las Plataformes Socials dels Salesians. Els joves estan dins d’un itinerari d’orientació i recerca.

Durant l’estiu de 2016, va sortir una demanda de pintura del Col·legi d’educadors i educadores socials de Catalunya, el CEESC. Com altres demandes, des de la fundació es genera un pressupost. Javi, Daniel i Esteban han treballat molt a gust i en entorn molt tranquil. Han desenvolupat una feina on han estat protagonistes.

El testimoni del Javier

Javier Galián, veí de Torre Baró i obrer de la construcció en atur, participant del projecte en parla així: "Molt bé l'experiència de treballar amb la Fundació Jovent al CEESC aquest estiu. En l'aspecte professional ha estat el màxim. M'explico: crec que qualsevol professional, almenys per a mi, poder ensenyar a qualsevol jove tota la teva experiència laboral, sabent com està el tema, és el més gran que et pot passar".