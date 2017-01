En marxa la restauració del quadre de Sant Francesc de Cervera

(Bisbat de Solsona) El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, CRBMC, duu a terme la restauració del quadre, 'Jesús concedeix a sant Francesc la indulgencia de la Porciúncula', provinent de l’església de Sant Francesc de Cervera. Aquest és un primer pas dels treballs de restauració d’aquest notable conjunt monàstic.

Segons l’historiador Francesc Miralpeix és una pintura del barroc català del segle XVIII, de la qual encara es desconeix l’autoria. Es tracta d’una pintura a l’oli sobre tela emmarcada amb el seu marc original, daurat i policromat. Les dimensions són 258 x 210 cm, amb marc. A causa, principalment, dels problemes de despreniment de la capa pictòrica va ser necessari fer una intervenció d’urgència in situ abans de traslladar l’obra al CRBMC.

L’objectiu de tota intervenció de conservació i restauració és estabilitzar l’obra per aturar el seu deteriorament i al mateix millorar-ne la lectura. Es fa amb el criteri de la mínima intervenció i el màxim respecte per tots els elements que conformen la història de l’obra. A partir de l’examen i anàlisi de diagnosi, s’han fet els tractaments de desinsectació, fixació de la capa pictòrica, consolidació de la tela de suport. La tela un cop estabilitzada s’ha muntat en un nou bastidor de fusta i s’ha continuat amb la neteja de la superfície pictòrica. Actualment, es treballa en la fase del sistema de presentació.

La intervenció iniciada a l’any 2014 es fa amb alumnes en pràctiques de l’últim curs de grau i de màsters de conservació i restauració. Estan tutelats per la responsable de l’especialitat de pintura sobre tela, que n’ha fet el projecte i la direcció tècnica.

El quadre de gran format, representa l’aparició de Crist i la Mare de Déu a Sant Francesc a l’església de la Porciúncula, en la qual els hi va demanar la concessió de la indulgència plenària per totes aquelles persones que visitessin aquell lloc. Des de fa temps, la parròquia de Cervera i el bisbat de Solsona, en col·laboració amb el gremi de paletes i els veïns del barri estan treballant per trobar els recursos necessari per salvaguardar aquest conjunt arquitectònic.