Els educadors socials dels salesians a Girona publiquen 'Educar la espiritualidad'

(Salesians) És possible educar en la interioritat? En el coneixement d'un mateix? En la gestió de les pròpies emocions? En la capacitat que tots tenim de construir el nostre projecte de vida? No és casualitat que es parli, cada vegada més, d'educar en la recerca de sentit, en la dimensió espiritual que tots portem dins, en la intel·ligència emocional... Tampoc és casualitat que els centres educatius programin més activitats i experiències encaminades a desenvolupar la dimensió més profunda de l'ésser humà. Així ho ha fet la Plataforma d'Educació Social Salesiana de Girona i n'ha resultat el llibre 'Educar la espiritualidad', que publica l'Editorial CSS.

Aquestes pàgines recullen l'experiència duta a terme pels educadors dels centres oberts de la Plataforma d'Educació Social Salesiana de Girona. És un recull d'activitats basades en el coneixement del cos, la integració emocional i l'obertura a la transcendència. Totes elles s'agrupen de forma progressiva en tres franges d'edat: Emociona't (de 6 a 8 anys), Busca't (de 8 a 11 anys) i Troba't (de 12 a 16 anys). En qualsevol àmbit educatiu, es convertiran en una eina pràctica per a educar persones protagonistes de la seva pròpia història, capaços de donar resposta als interrogants que planteja la vida.

Educar l'espiritualitat és treballar la unificació de la persona, buscant l'harmonia amb un mateix, amb els altres i amb tot el que ens envolta. Així mateix permet treballar una jerarquia de valors, tots ells relacionats amb la justícia, la solidaritat, el respecte per la natura. Es tracta d'afavorir una educació integral que permet treballar les capacitats cognitives, emocionals i espirituals dels infants i els joves.

El llibre Educar l'espiritualitat no pretén ser una recepta màgica, però sí que creu fermament que l'educació de la dimensió espiritual, ajuda a afrontar amb més serenitat la vida estressant que ens envolta, a escoltar-nos a nosaltres mateixos, a conèixer-nos millor, a ser més empàtics, més reflexius, amb més sentit crític. I ajuda a construir un projecte de vida que fa que el que ens envolta, tingui un sentit i no es converteixi en buit per a nosaltres.