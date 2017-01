L'abadessa Maria del Mar Albajar, al recés de Quaresma per a joves a Montserrat

(Abadia de Montserrat) El proper dissabte 11 de març, de deu del matí a sis de la tarda, el Monestir de Montserrat convida nois i noies de 20 a 35 anys a viure un dia de recés per tal de preparar-se per viure la Pasqua amb més intensitat. El pare Antoni Pou, monjo de Montserrat, organitza aquesta jornada, que té com a objectiu elaborar i integrar les vivències personals quotidianes i els reptes de la nostra societat a la llum de l’Evangeli.

El recés porta per títol Pasqua, camí de llibertat i començarà a la Sala Sant Maur de l’hostatgeria del monestir, amb les presentacions i alguna dinàmica que ajudarà a entrar en les actituds pròpies d’aquest dia de recés. Després els assistents podran optar per assistir a la missa conventual o bé tenir una estona de reflexió personal; al migdia hi haurà la conferència de l’abadessa del Monestir de Sant Benet de Montserrat, Maria del Mar Albajar.

A la tarda, per als qui vulguin, hi haurà la possibilitat de compartir en grup les reflexions que haurà suscitat la conferència i, finalment, Antoni Pou dirigirà una pregària a la capella de l’hostatgeria monàstica, en la qual s’ensenyaran algunes tècniques per pregar amb l’ajuda de la música, la relaxació i la concentració. Aquest recés tindrà lloc a l’hostatgeria del monestir de Montserrat i s’emmarca dins de les activitats pastorals que es realitzen periòdicament en aquest espai. El preu és de 10€, que inclou el dinar al menjador de l’hostatgeria.