Dàmaris Gelabert visita FEDAC Vic

(FEDAC) Aquest dimecres els nens i nenes des de P3 fins a 2n de primària, de l'escola FEDAC Vic, juntament amb els nens de l'escola Estel, van poder gaudir d'un concert de la Dàmaris Gelabert. Junts van gaudir d'una jornada agradable, plena de música, aprenentatges i emocions.

Aquest espectacle proposa oferir als infants l’oportunitat de viure una experiència musical enriquidora d’escolta activa i participativa, que incidirà en la cançó com un dels elements comunicatius més importants, potenciant el desenvolupament de les competències artístiques i d'aprendre a aprendre.

La Dàmaris Gelabert és una destacada psicoterapeuta i pedagoga, autora de conegudes cançons infantils. La seva obra és present a les nostres aules i forma part dels nostres recursos pedagògics.

Tot el que ens envolta sona: fins i tot abans de néixer, la vida és plena de sons, música i cançons. A través d’una petita història biogràfica i conduïda per les seves cançons més conegudes, la Dàmaris Gelabert, ens descobreix com el món és ple de sons i cançons, però també com les cançons ens ajuden a aprendre i a créixer.