Mar Pérez: “La matriarca Sara és tan important com el patriarca Abraham”

S'ha tornat insípida, la nostra fe? Diumenge V de durant l’any Diumenge V de durant l’any. Cicle A. Barcelona, 5 de febrer de 2017. Amb una pinzellada, no exempta d’un cert humor, Jesús va tenir l’ocurrència de definir els seus seguidors amb uns trets ben característics als que els cristians hi hem fet poca o nul·la atenció. Jesús veu els seus deixebles com h... El papa Francesc, home de paraula i d'acció profètica L’any 2017 ha començat amb uns capgiraments més que notables en la geopolítica mundial. El més vistent ha estat sens dubte l’arribada a la presidència dels Estats Units d’Amèrica de Donald Trump, un home provinent del món dels negocis i hàbil comunicador, que ha sabut treure partit d’un desig soterr... Dheepan: “Mira’m, sóc jo!” Alícia Guidonet. Dheepan és una pel·lícula que plasma, d’una manera poètica i punyent alhora, el procés de construcció identitari d’unes persones anònimes. El film narra aquest recorregut oferint-nos la possibilitat d’anar-nos aproximant als rostres dels personatges, que podrien ser qualsevol de les... "L’esperança cristiana és com un casc sobre el cap" Audiència general del papa Francesc a la plaça Sant Pere del Vaticà. Dimecres 1 de febrer de 2017 L’Esperança cristiana - 9. L’elm de l’esperança (1Ts 5,4-11) Estimats germans i germanes, bon dia! En les recents catequesis hem començat el nostre recorregut sobre el tema de l’esperança rellegint des... No alçar murs contra estrangers Un dels textos més bells de l’Antic Testament (Is 58,7-10) el llegim avui a la primera lectura. Pertany a la tercera part del llibre del profeta Isaïes i és àmpliament acceptat que el seu autor fou un profeta desconegut que hom anomena Tercer Isaïes. Què pretenia el profeta amb aquestes belles para... De la nostàlgia a la novetat La vida religiosa, en molts països occidentals i en molts instituts, viu una davallada per manca de vocacions. Les residències de persones grans s’omplen al mateix temps que els seminaris estan gradualment més buits. No és una característica exclusiva seva. La societat viu un fenomen semblant de man... El resistent enmig del mar Si aneu a l’exposició que s’està fent al Caixafòrum amb una selecció del Museu Thyssen de Madrid (tanquen el 2 de febrer*), que és magnífica, demano que presteu atenció a un quadre molt petit de Jan Brueghel I datat el 1596 i que porta per títol Crist a la tempesta del mar de Galilea. L’escena recre... Adriana Alcaide Font: adrianaalcaide.comHola centpeuaires,Avui us parlarem de més música! El passat dijous dia 25 de gener l’Adriana Alcaide, una de les millors intèrprets de música antiga de Catalunya, va venir a fer-nos una xerrada musical sobre la música antiga.Ella va néixer a Barcelona l’any 1973, on actualme...