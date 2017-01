La Salle Bonanova presenta un nou projecte pedagògic per fer unes matemàtiques i llengües més competencials

(Glòria Barrete –CR) "L'escola va molt més enllà del saber, si no aprenem també a ser, a fer, o a conviure junts, l'aprenentatge és incomplet". Aquesta afirmació és ja una habitual en el sector educatiu, cal repensar l'educació, adaptar l'aprenentatge al segle XXI i per fer-ho es necessiten noves eines i noves competències. L'afirmació l'ha expressat aquest dissabte en Joan Carles Jara, director de La Salle Bonanova, durant la inauguració de tres espais pedagògics que pretenen fer unes matemàtiques i unes llengües més competencials.

"L'aula del segle XXI ha de ser un espai que s'adapti a les necessitats formatives de l'alumnat, espais que estimulin la creativitat i que permetin les relacions de convivència i de competència", ha expressat. Tres espais nous batejats amb els noms de laboratori de matemàtiques, taller de llengües o espai Imaginari, uns entorns d'aprenentatge prou nodrits perquè s'hi visquin "experiències de reflexió, d'interiorització i estudi", així com també "d'exteriorització, de diàleg i d'intercanvi".

Un nou canvi metodològic que busca activitats "més productives que no reproductives", de caire investigador i creatiu. "Educar és transcendir, anar més enllà", ha recordat Jara vinculant-lo al lema del curs de tota La Salle, "aquests laboratoris i espais ajudaran els alumnes a anar més enllà, els obrirà el cor i la ment, nous horitzons".

Joan Gumbert, inspector del centre, ha reconegut que de vegades "la gent desconeix que els alumnes es mouen pel futbol però també per les matemàtiques". L'escola del segle XXI permet tocar, experimentar, saber i conèixer, "i sobretot saber com ho aplico a la vida".

Un laboratori per fer experiència matemàtica

Han estat mesos de gestació i formació per crear aquests nous espais educatius. Han cercat ajuda fora i han generat un procés de creació col·lectiva entre professorat i experts del sector. És el cas de l'Anton Aubanell, expert en didàctica de les matemàtiques, que ha col·laborat en el laboratori de matemàtiques. Però, què és un laboratori de matemàtiques? Aubanell afirma que és "un àmbit propici a l'experiència matemàtica, qualsevol activitat que ens ajudi a recrear i recrear-nos en el saber matemàtic".

Aubanell ha recordat que sovint sembla que les matemàtiques només viuen en les pissarres escolars, en els llibres de text, o en els quadernets d'exercicis. Hi ha un tercer àmbit, ha explicat, el de l'experiència. I és des d'aquest tercer àmbit que el matemàtic ha mostrat un exemple pràctic als assistents, a partir del sabó que ha generat longituds, angles, o formes geomètriques. El formador també ha expressat la voluntat que el laboratori "traspassi les seves parets i es converteixi en un focus que irradiï tot el centre i generi impulsos per estimular interès per les matemàtiques".

En la mateixa línia ha anat la breu intervenció de Manel Martínez, cap del departament de matemàtiques de La Salle Bonanova. "Estic emocionat de veure que un dissabte a les nou del matí hi havia setanta alumnes engrescats amb les matemàtiques". Feia referència a tots els alumnes que durant la visita als nous espais han ofert experiments i exemples del que ja estan treballant. "És sens dubte un laboratori d'idees".

Una llar de les lletres

Pel que fa al taller de llengües, s'ha demanat ajuda a l'Anna Guim i a l'Helena Erbiti, del projecte educatiu Contes a l'Esprint. El punt de partida al gestar l'espai va ser imaginar-se la cova d'un escriptor. Necessitàvem un espai gran on s'hi dugués a terme la col·laboració, la participació, l'autonomia, el diàleg, i el debat. I per a què? Era l'entorn apropiat per a l'educació en projectes i totes les fases de l'escriptura creativa: la generació d'idees, la planificació, la producció, la revisió, i la transmissió d'aquests textos. "Volíem un espai que estimulés l'autonomia de l'alumne, el professor que fes de guia, fomentés i assegurés.

"S'aprèn fent", han recordat les professores, "calen espais on viure experiències". Volien alhora un espai on inspirar-se llegint, fer recerca en els clàssics, crear i exterioritzar, debatre i prendre decisions. "Un taller on conviure i ser competents". Està ple de recursos de tot tipus, "una aula viva que inspiri i transformi". Un taller de lletres que volen que sigui "una llar de les lletres".

Actualment els alumnes de secundària tenen tres hores setmanals de llengües. Dues hores a l'aula convencional i una hora al taller. Sara Tejerín, professora de llengua i coordinadora del taller de llengües a l'ESO, ha explicat que han elaborat tota una programació que segueix tot el currículum on fan activitats diferents.

Per exemple si a 3r d'ESO treballen l'Edat Mitjana què millor que fer un pergamí? o a 4rt d'ESO si treballen la publicitat, els propis alumnes en equip creen els cartells publicitaris. "A part de redacció està molt bé exposar els treballs", ha matisat, "estem al segle XXI. Una manera de treballar l'expressió oral és amb ordinadors". Els alumnes preparen booktràilers o booktubers, presentant un llibre a través d'un curt, per això tenen un espai de gravació, 'la cova', amb un chroma. "L'espai és lliure, dinàmic, i els alumnes ja l'estan gaudint".

Un espai per poder imaginar

I el tercer nou espai pedagògic és l'Espai Imaginari, a Infantil. Mercè Parcerisas, coordinadora d'Infantil a La Salle Bonanova, ha explicat que volien un lloc "on els nens puguin imaginar a partir de les lectures". Tot i que la majoria d'infants d'infantil no sap llegir, volen fomentar la capacitat lectora i d'escriptura.

Per fer-ho, l'espai compta amb llibres en català, castellà i anglès. Té un espai de biblioteca només en anglès, un racó d'investigació per fer projectes, espai de conta-contes, un racó per fer teatre, i un racó de lectura individual, en parella o petit grup. "Un espai que emociona i en el qual podran imaginar".