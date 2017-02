L'arquebisbat de Barcelona apel·la a la "pluralitat" per justificar una xerrada sobre l'homosexualitat

(CR) Aquest dimarts a la nit l'arquebisbat de Barcelona ha emès una nota per justificar la presència del catòlic homosexual Philippe Ariño en un acte que ha organitzat aquest diumenge la Delegació de Pastoral de Joventut. Diversos col·lectius gais han demanat aquest dimarts que se suspengui la xerrada per considerar que el discurs d'Ariño va en contra la llei de no discriminació al col·lectiu LGTBI.

En la nota l'arquebisbat defensa que el cicle de converses adreçat als joves sempre es desenvolupa "amb el màxim respecte per la pluralitat i diversitat de punts de vista que exposen tant els conferenciants com el públic que hi participa". També assegura que tot i ser un acte organitzat per la diòcesis en una parròquia, "les opinions expressades no han de coincidir necessàriament amb el Magisteri i/o la Doctrina de l’Església".

Ariño creu que, d'acord amb la doctrina de l'Església, la manera de viure la homosexualitat és la castedat. Per això, ell mateix va renunciar a la vida sexual tot i continuar-se considerant homosexual. En diverses entrevistes i llibres publicats argumenta que la condició d'homosexual "es dolorosa" per un catòlic i que els qui practiquen l'homosexualitat viuen en "un món de mentides, que exteriorment es mostra alegre i per dins està ple de ràbia i de tristesa". També creu que el discurs que ha fet el papa Francesc sobre l'homosexualitat és un "discurs publicitari" d'apropament a aquest col·lectiu i que "s'ha de formar" sobre el tema. Philippe Ariño és un catòlic francès d'origen espanyol conegut a França per les seves polèmiques amb el col·lectiu homosexual.

L'arquebisbat ha convidat a Ariño a Barcelona per fer aquesta trobada amb els joves aquest diumenge a les sis de la tarda a la parròquia de Santa Santa Anna. L'acte s'inscriu dins del cicle de conferències “Cafè-Youcat” que des de fa tres anys organitza la Delegació Pastoral de Joventut de l'Arquebisbat. La trobada té un format de conversa informal per tal que els joves puguin establir un diàleg amb l'expert o el testimoni que es convida a cada la sessió.

En declaracions a l'agència Efe, el delegat de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona, Bruno Bérchez, també ha justificat que Ariño pugui expressar la seva postura: "Ell ve a explicar la seva història, no diu què s'ha de fer o no i diu coses interessants perquè no és un discurs típic". Bérchez creu que "a les persones més militants homosexuals no els agradarà, però tampoc els agradarà als catòlics més tancats".

E-Cristians també ha publicat aquest dimarts una nota de suport a l'acte.

Sobre la conferència del senyor Philippe Ariño a la parròquia de Santa Anna de Barcelona

En relació a la conferència del senyor Philippe Ariño programada pel proper diumenge, 12 de febrer a la parròquia de Santa Anna, l’Arquebisbat de Barcelona vol manifestar que aquest acte s’inscriu en el marc del cicle de conferències “Cafè-Youcat” que des de fa tres anys organitza la Delegació Pastoral de Joventut d’aquest Arquebisbat.

L’objectiu d’aquest cicle és aprofundir en la reflexió sobre qüestions que interpel·len als joves, sempre amb el màxim respecte per la pluralitat i diversitat de punts de vista que exposen tant els conferenciants com el públic que hi participa. Tanmateix, les opinions expressades no han de coincidir necessàriament amb el Magisteri i/o la Doctrina de l’Església.

