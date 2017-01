Fernando Ocáriz, nou prelat de l'Opus Dei

(Opus Dei) Aquest dilluns al vespre el papa Francesc ha nomenat prelat de l'Opus Dei a Fernando Ocáriz Braña, confirmant l'elecció realitzada el mateix dia al tercer congrés electiu de la prelatura. Amb aquest nomenament, l'espanyol Fernando Ocáriz, que fins ara era vicari auxiliar de l'Opus Dei, esdevé tercer successor de sant Josepmaria al capdavant de la prelatura, després de la mort de Xavier Echevarría, el passat 12 de desembre.

Fernando Ocáriz va néixer a París el 27 d'octubre de 1944, fill d'una família exiliada a França per la Guerra Civil. És el més jove de vuit germans. És llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (1966) i en Teologia per la Universitat Pontifícia Lateranense (1969). Va obtenir el doctorat en Teologia el 1971 a la Universitat de Navarra. Aquest mateix any fou ordenat sacerdot. Durant els seus primers anys com a prevere es dedicà especialment a la pastoral juvenil i universitària.

És consultor de la Congregació per la Doctrina de la Fe des de 1986 i de dos organismes més de la Cúria romana: la Congregació pel Clergat (2003) i el Consell Pontifici per la Promoció de la Nova Evangelització (2011). El 1989 va ingressar a l'Acadèmia Pontifícia Teològica. A la dècada del 1980 va ser un dels professors que iniciaren la Universitat Pontifícia de la Santa Creu (Roma), on fou professor ordinari de Teologia Fonamental.

Entre les seves publicacions teològiques destaquen llibres sobre cristologia, com The mystery of Jesus Christ: a Christology and Soteriology textbook i Hijos de Dios en Cristo. Introducción a una teología de la participación sobrenatural. Altres treballs parlen des de la vessant teològica i filosòfica com Amar con obras: a Dios y a los hombres; Naturaleza, gracia y gloria, amb el prefaci del cardenal Ratzinger. El 2013 es va publicar un llibre entrevista de Rafael Serrano amb el títol Sobre Déu, l'Església i el món. Entre les seves obres hi ha estudis de filosofia: El marxismo: teoría y práctica de una revolución; Voltaire: Tratado sobre la tolerancia. A més, és coautor de nombroses monografies, i autor de diversos articles teològics i filosòfics.

Des del 1994 és vicari general de l'Opus Dei i el 2014 va ser nomenat vicari auxiliar de la prelatura. Durant els últims 22 anys va acompanyar l'anterior prelat, Xavier Echevarría, en les seves visites pastorals a més de 70 nacions. Els anys 60, mentre estudiava Teologia, va conviure a Roma amb sant Josepmaria Escrivà, fundador de l'Opus Dei. Des de jove és aficionat al tennis, un esport que segueix practicant.

Els propers dies, el nou prelat proposarà als congressistes els noms dels seus vicaris, així com el dels altres nous membres dels consells que l'assistiran durant els propers vuit anys.