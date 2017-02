Quatre alumnes de l'Escola Pia guardonats amb premis de recerca

(Escola Pia) Tres alumnes de l’Escola Pia de Catalunya han estat guardonats als Premis de Recerca Jove 2016 del departament d’Empresa i Coneixement, mentre que un quart ha guanyat el premi Bonaplata 2016 de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.

Pel que fa als primers Gemma Rodón, de l’Escola Pia Mataró, ha estat premiada pel treball 'I ara què fem amb les fàbriques? Terrassa i Mataró: dos models de gestió industrial'. Guillem Cornella, de l’Escola Pia Nostra Senyora, per “Construcció d’una pròtesi biònica de mà controlada amb ones cerebrals”. I Jordi Puiggalí, de l’Escola Pia Sarrià, per 'Estudi experimental sobre macromolècules intel·ligents'.

Finalment Biel Martínez Fransoy (a la fotografia), alumne de 2n de batxillerat el curs 15-16 a l’Escola Pia de Terrassa, va guanyar exaequo el premi Bonaplata en la seva categoria B pel seu treball de recerca 'Tecnologia d’Impressió 3D: aplicacions en òptica oftàlmica', dirigit per Javier Carlos de la Torre.