El català Antoni Pujals s'incorpora al nou consell general de l'Opus Dei

(CR) El nou prelat de l'Opus Dei, Fernando Ocáriz, ha nomenat els membres del Consell general, organisme que l'assisteix en el govern pastoral de la Prelatura, juntament amb l'Assessoria central. Entre ells hi ha el català Antoni Pujals, que va ser vicari de l'Opus Dei a Catalunya fins fa pocs mesos. En els propers dies també es publicarà el nom de les dones que formaran part de la nova Asasessoria.

Amb l'aprovació dels participants al tercer congrés electiu de l'Opus Dei, el nou prelat ha nomenat Mariano Fazio (Buenos Aires, 1960) vicari general i al sacerdot Antoni Pujals i Ginebreda (Terrassa, 1955) vicari secretari central. Antoni Pujals va ser vicari de l'Opus Dei a Catalunya des de 2002 fins a l'octubre de 2016. Llavors es va traslladar a Roma a treballar pel consell general de la prelatura. És llicenciat en Dret i doctor en Dret canònic.

El prelat ha nomenat també tres vicesecretaris, un prefecte d'estudis i un administrador general per a l'atenció dels diferents àmbits de la tasca formativa i apostòlica dels homes de l'Opus Dei: iniciatives amb la joventut, evangelització de la família, formació teològica i espiritual, entre altres. Es tracta de Javier de Juan (nascut a Pamplona el 1975), Carlos Cavazzoli (Buenos Aires, Argentina, 1962) i Matthew Anthony (San Luis, Estats Units, 1972) com a vicesecretaris; Luis Romera (Barcelona, 1962), com a prefecte d'estudis; i Julien Nagore (nascut a Pamplona el 1951 i resident a París des de jove), com a administrador general.

També s'han nomenat els delegats regionals en les diverses circumscripcions en què es divideix geogràficament el treball apostòlic de la prelatura, que actualment són 49. Procedeixen de més de 30 nacions.

Una vegada conclòs el congrés, el prelat també nomenarà el director espiritual i al procurador davant la Santa Seu, que col·laboren directament amb el Consell. El director espiritual ajuda al prelat en l'orientació espiritual dels fidels de la prelatura i en qüestions de doctrina i litúrgia. Entre les seves funcions està l'acompanyament als socis de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, una associació de clergues intrínsecament unida a la prelatura de l'Opus Dei. Per la seva banda, el procurador s'ocupa més directament de les relacions de la prelatura amb la Santa Seu.