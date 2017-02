(Bisbat de Lleida) El vicerector de la Universitat de Lleida, Joan Biscarri, va impartir aquest dijous 10 de febrer la conferència 'Celebrar per l'equilibri emocional' dintre del cicle de conferències amb motiu del 25è aniversari del IREL.

Biscarri va començar la seva intervenció preguntant-se perquè els éssers humans tenen la "voluntat de celebrar". El vicerector de la UdL va posar com a exemple la celebració dels aniversaris: "Si ningú celebrés l'aniversari d'un nen, no tindria consciència de l'edat que té". En aquest sentit va destacar que "la imatge d'un mateix està condicionada per la imatge que els altres tenen de tu".

Biscarri va dir que un dels objectius de viure en societat és sobreviure. "Si les persones no lluiten per sobreviure, no hauríem passat de l'estat unicel·lular", va afirmar. Per això, "fer anys és un objectiu a aconseguir" i "esdevenir un Peter Pan és problema per a la persona i per la societat", va dir. El vicerector de la UdL va afirmar que "tots tenim la necessitat de constant de mirar enrere per poder saber on som i per saber en quina direcció caminem". En aquest sentit va dir que "el nostre record és una construcció social". "La vida no és allò que vivim sinó el que recordem i com ho recordem, com deia Gabriel García Márquez", va dir Biscarri.

Segons el conferenciant, commemorar ens ajuda a construir la nostra autobiografia. "No tots els records són útils, i per això la nostra selecció no és casual", va dir. "Ens calen acords per poder usar i atorgar significat a aquell record", segons el ponent. I per desenvolupar aquesta idea va assegurar que "la nostra identitat és social. Som qui som en relació amb els altres". Per això "la commemoració forma part del que som". "Necessitem moments, baules, que donin continuat al nostre relat autobiogràfic" va explicar. Les commemoracions fan aquesta funció de baula, segons Biscarri. Podeu veure aquí el vídeo de la conferència.