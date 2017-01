Llits a l'església per combatre el fred

(Glòria Barrete –CR) Catalunya s'ha llevat aquest dimecres amb temperatures gèlides. A Barcelona durant la nit no s'ha pujat dels zero graus. Davant d'aquesta onada de fred, algunes esglésies han obert les seves portes i han muntat llits per acollir persones sense llar. És el cas de l'església de Santa Anna o l'església de Premià de Mar al Maresme. A les esglésies pot fer molt fred, però les persones poden convertir-les en un lloc càlid quan hi ha una onada de fred.

30 persones han dormit aquesta nit a l'església de Santa Anna de Barcelona, dotze persones en llits i la resta sobre diverses catifes. És el punt anecdòtic d'un projecte d'acollida que va molt més enllà. Emmirallant-se en la iniciativa de l'església de San Antón a Madrid i en la figura del padre Ángel, en Peio Sánchez, rector de Santa Anna, en Xavier Morlans, sacerdot de la diòcesi, la Viqui Molins, teresiana, i un capellà de Roma, es van reunir fa uns dies per posar fil a l'agulla a un somni: "Que una església cèntrica de Barcelona fos lloc d'acollida".

La iniciativa no és una cosa benèfica, "no és un lloc social", afirma Molins, "sinó un lloc d'acollida, on tots som iguals". Qui tingui la desgràcia de no tenir llit a la nit en tindrà, però qui vulgui només venir tindrà un lloc on prendre cafè, parlar, ser escoltat, trobar un caliu. Han començat aquest dimarts a la nit, "com a prova pilot" del que serà el projecte. Per fer el projecte d'acollida cal una infraestructura grossa i aquests dies de fred el més necessari i urgent era crear lloc per dormir.

El rector de Santa Anna, Peio Sánchez, matisa que aquesta opció "no és cosa només del rector", sinó que tota la parròquia està implicada. A Santa Anna tenen seu divuit entitats, "totes hi estan d'acord", igual que al bisbat de Barcelona, "l'arquebisbe Omella ens dóna ple suport, m'ha escrit aquesta nit, junt amb el bisbe auxiliar, Sebastià Taltavull, que es troba a Mallorca".

Ahir va ser la primera nit. "Vam conèixer gent que va agrair molt la iniciativa", explica Viqui Molins. "Per a mi va ser una alegria veure la capella del Santíssim, on tantes vegades hem pregat, convertida en un lloc d'acollida, un lloc on estàvem calents, no al carrer, inclús algú plorava d'alegria de veure que aquella nit tindria un lloc per dormir". S'han buscat voluntaris i han creat una graella d'horaris perquè sempre hi hagi algú. "No és un lloc social amb usuaris i benestants", remarquen, "sinó un lloc pastoral per estar junts".

"Dóna tanta alegria que penses que Jesús estaria contentíssim de veure aquell espai convertit en un lloc d'acollida", afirma Molins. En la iniciativa han col·laborat també les Germanes i els Germans de l'Anyell, amb presència social al barri. El projecte d'església de portes obertes està molt connectat amb la xarxa que habitualment treballa i està amb aquest sector vulnerable. Tenen contacte amb entitats com Arrels i deriven allà les persones que ho necessiten.

Un projecte d'acollida obert per a tothom. Els llits, en principi, estaran aquesta setmana i veuran com anirà. "Potser es perllongarà per l'onada de fred, ha mort gent de fred alguna vegada", recorda Molins. Ahir a la nit al costat de casa seva, al barri del Raval, hi havia nou persones dormint en un caixer de La Caixa, explica.

El papa Francesc aquestes darreres setmanes també ha impulsat obrir les esglésies del Vaticà per acollir persones sense llar. "Aquesta iniciativa és un signe, va amb la línia d'acollir", afirma la Viqui. "L'Església és la primera que hauria d'obrir les portes. Un temple és el temple de Déu, però la persona humana és temple de Déu i acollir el germà és més important". És un lloc de pregària, remarca, "perquè no hem deixat de pregar", però també és un lloc d'acollida. "Això és el que ha de ser l'Església".