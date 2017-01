Mario Garcés: “Hem de retornar a les famílies tot l’esforç que han fet durant aquests anys de crisi”

(Fundació Pere Tarrés) 'Els reptes del nostre estat del benestar' ha estat el títol de la conferència en el Fòrum Social Pere Tarrés que ha ofert aquest dilluns el Secretari d’Estat de Serveis Socials i Igualtat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern d’Espanya, Mario Garcés.

“Les famílies han estat l’element estabilitzador de la nostra economia durant aquests anys de crisi i és per això que ara els hem de retornar tot l’esforç que han fet durant aquests anys”, ha comentat Garcés durant la seva conferència. En aquest sentit, el Secretari d’Estat ha anunciat una llei de protecció integral de la família, que entre altres objectius, pretendrà fomentar la natalitat. Garcés ha posat molt èmfasi en els reptes demogràfics als que s’enfronta Espanya i a la manera com s’haurà de gestionar una societat que l’any 2050 es preveu que arribi als 17 milions de persones majors de 65 anys.

En la conferència també s’ha parlat de la llei de menors sense alcohol, que ja fa unes setmanes la Ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, va plantejar, i que vol tolerància 0 amb la venda i consum d’alcohol de tots els adolescents menors de 18 anys. Garcés s’ha mostrat preocupat per dades com que el 68% dels adolescents espanyols reconeix haver fet “botellón” durant l’últim mes.

“Són molt preocupants les conductes masclistes que molts joves tenen amb les seves parelles, no només la violència física, sinó també la violència del control”. Així de contundent ha estat Garcés a l’hora de parlar de violència de gènere, que ha subratllat com un assumpte capital a resoldre. “Ens hem de mirar al mirall i preguntar-nos què passa. S’estan reduint els assassinats de dones per part de les seves parelles, però només que se’n produeixi un ja és massa”, ha sentenciat. En aquest sentit ha demanat la col·laboració dels mitjans de comunicació per eradicar els comportaments violents cap a les dones.

Per tancar la conferència, el Secretari d’Estat ha fet un repàs al Tercer Sector i a la Llei de Dependència. Del primer tema ha recordat que la legislatura passada es van aprovar la Llei del tercer sector i la Llei del voluntariat i que de cara a l’actual s’està treballant per fer un pla de desenvolupament d’aquesta Llei de Voluntariat.

Davant d’una audiència de més de 100 persones, formada en bona part per representats d’entitats socials molt interessats per la Llei de Dependència, Mario Garcés s’ha mostrat molt contundent afirmant que “des del Govern espanyol no incomplim el finançament d’aquesta llei, aportem la meitat del seu pressupost a cada comunitat autònoma, tal i com està acordat”.

Pel Fòrum Social Pere Tarrés de la Fundació Pere Tarrés han passat personalitats com ara presidents de la Generalitat, Artur Mas, José Montilla i Jordi Pujol; el president del Parlament Europeu, Hans-Gert Pöttering; l’abat de Montserrat, Josep M. Soler, i experts del món acadèmic i empresarial, entre d’altres ponents. El proper Fòrum Social Pere Tarrés tindrà lloc el 17 de febrer i tindrà com a ponent el director general de la Obra Social de la Fundació Bancària La Caixa, Jaume Giró.