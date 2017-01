El Centre Obert de Salut Alta s'obre a les TIC com a eina d'inclusió

(Laura Mor –CR) El proper dimecres docents, investigadors i educadors socials debatran al Palau Macaya sobre l’aportació de les noves tecnologies en el treball diari amb infants en situació vulnerable. La Fundació Salut Alta, del sector social dels jesuïtes, presentarà en aquest acte els resultats del projecte #saltaamblesTIC que van engegar fa dos anys i que ha inclòs les tauletes digitals al reforç escolar d’infants de primària del seu Centre Obert.

“Vam fer aquesta aposta perquè aquests nanos s'estaven quedant enrere pel que fa a noves tecnologies”. És el punt de partida d’una idea de millora pedagògica que ha donat fruits. Ho explica Inés Vicente, responsable de projectes i membre de l'equip directiu de la Fundació Salut Alta, de Badalona, que és qui ha coordinat aquest projecte d’ús de les tauletes digitals en un context d’inclusió social amb infància.

El Centre Obert de la Fundació treballa amb nois i noies de diversos perfils acadèmics. Però, fa dos anys, quan es van plantejar de fer servir les tauletes, molts d’ells compartien un tret comú: “Venen d’escoles que no treballen amb tablets, tampoc tenen dispositius a les cases i, si en tenen, no en fan un ús educatiu”. Per aquesta raó van assenyalar un element de desigualtat social respecte la realitat d’altres barris. “Aquests infants estan perdent oportunitats”, es van dir llavors els educadors.

“Teníem ganes d’innovar en la metodologia del reforç escolar”, explica Inés Vicente. Volien “fer-ho bé” i van demanar ajuda. La iniciativa, basada en l’aplicació de la metodologia d’investigació-acció, l’han portat a terme amb la col·laboració del CETEI, el Centre de Tecnologies Ituarte de la Fundació Joan XXIII.

Millores: autonomia i control emocional

La coordinadora d’aquest ‘experiment’ reconeix que “la tauleta no és una eina perfecte, però sí que dona moltes possibilitats”. Els resultats de l’estudi es faran públics a partir de dimecres en l’acte que porta per títol ‘Incloem les TIC, incloem l’infant’. Però des del centre ja han avançat alguns canvis detectats amb l’ús de les TIC en el moment del reforç escolar. “Els nois i noies han millorat en l'àmbit emocional i d'autogestió. Les tablets permeten el treball autònom”, apunta Vicente. Es refereix a la interactivitat del dispositiu, que permet a l’infant avançar sense necessitat de confirmar amb l’educador de forma contínua si va o no pel bon camí.

Però la tecnologia no genera un clima de treball més fred? Aquesta mena d’eines, no creen distància en les relacions infant-educador? Vicente discrepa d'aquesta lectura. “L’acompanyament el poden tenir igualment i, en canvi, els infants poden aprofitar molt el temps”, defensa. Aquesta educadora considera que el feedback amb l’adult és continuu perquè segueix present a l’aula en tot moment.

Pel que fa a l'aprenentatge acadèmic, descriu el perfil d’alguns nois i noies que “es frustren sovint”. Amb les tauletes, i en aquests casos concrets, aconsegueixen apaivagar aquest impuls perquè “el retorn és més ràpid”. Han detectat també millores en la concentració i l’atenció dels nois i noies.

Més enllà de l’àmbit dels coneixements, Vicente també assenyala alguns “resultats inesperats” en la dinàmica de grup. L’ús de les TIC els ha faciltat “poder gestionar el grup i establir relacions amb l’educador, que han deixat de ser menys verticals per passar a ser més horitzontals”.

Formació contínua de l'equip

Mentre ha durat la fase pilot, han fet servir tauletes vint dels trenta infants que atenen en el Centre Obert. Corresponen als més petits: des de primer a quart de Primària. I a partir d’ara els toca veure com acabar d’incloure les noves tecnologies en la resta de franges. “Ha estat un canvi molt planificat, on hem seleccionat una a una les aplicacions amb què treballem”, explica la coordinadora del projecte.

La dinàmica de planificar i estudiar com ha de ser aquest nou projecte és responsabilitat particular de les tres educadores que treballen al Centre Obert. “Aquest projecte exigeix estar molt actualitzat i requereix equips ben formats”, conclou Vicente.