Salesians Sarrià organitza la 2a cursa solidària The Bosco Run per finançar el projecte Repassem Junts

(Salesians) Salesians Sarrià organitza la segona edició de la cursa solidaria ‘'The Bosco Run’' per finançar el projecte Repassem Junts que compta amb la col·laboració dels Serveis socials de l'’Ajuntament de Barcelona. La competició solidària se celebrarà el proper diumenge 29 de gener a les deu del matí i dimecres 25 és la data límit per inscriure’'s.

El projecte parteix de la idea de Salesians Sarrià en ajudar a tots els infants i adolescents residents del barri de Sarrià en risc d’exclusió social. El projecte consisteix a proporcionar, de dilluns a dijous, una estona d’'estudi i una estona de berenar a nens i nenes als quals s'’ha detectat algun tipus de dificultat o mancança per al seu progrés acadèmic.

L'edat mínima per participar en la cursa és els 3 anys. El circuit organitzat varia segons l’'edat dels corredors, on els més petits tindran un circuit de 500 metres per dins les instal·lacions de Salesians Sarrià fins als 5km per a la categoria general (a partir de 14 anys). A més a més, l'’organització ha creat el ‘dorsal voluntari’ que va dirigit a tots aquells que vulguin participar a la cursa però no poden anar a córrer el 29 de gener.

Sobre Salesians Sarrià

Salesians Sarrià és una escola refent en la Formació Professional amb 130 anys d’'experiència. L'’escola va néixer com un dels primers centres de FP a Catalunya l’'any 1884 amb l'’inici dels ‘Tallers Salesians’.

Es tracta d'’una escola concertada especialitzada només en estudis post obligatoris amb una capacitat per a 1800 alumnes. Actualment s'’ofereixen al centre 10 cicles de grau mitjà i 10 de grau superior, a més d'’estudis de Batxillerat, cursos d'’accés a grau superior i programes de formació i inserció.