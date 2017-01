Messi i un centenar de directius i empresaris amb els #invulnerables

(Obra Social "la Caixa") El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha participat aquest divendres en una trobada a CaixaForum Barcelona amb empresaris i directius per presentar #Invulnerables i fomentar la col·laboració publicoprivada en la lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social.

"En la lluita contra la pobresa s’ha de comptar amb la dignificació dels beneficiaris és imprescindible, irrenunciable, si volem que l’efecte sigui complet i durador i ha d’implicar els col·lectius de les persones vulnerables en la resposta. Hem de fer més forts els vulnerables, donant-los instruments per reforçar les seves fortaleses davant l’aclaparament de situacions que representa la vulnerabilitat, i més vulnerables als forts, que prenguin consciència no només que poden ser vulnerable sinó que han de ser permeables a les demandes d’una part creixent de la societat, que s’han de sentir interpel·lats. Això dibuixa el que és indispensable, indefugible i absolutament necessari de reivindicar, una aliança contra la vulnerabilitat, on cadascú té un paper a jugar", ha assegurat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En l'acte Sor Lucía Caram ha anunciat que Leo Messi se suma al programa Invulnerables "Som l’equip dels millors i hem fitxat al millor jugador del món, Leo Messi. A ell quan era petit el van ajudar i ara vol ajudar també a altres nens". A més de la implicació de Leo Messi com a padrí d’aquesta iniciativa, el projecte creix amb l’inici de la construcció de la Casa de la Infància Francesc d’Assís al convent de Santa Clara de Manresa, cedit per la Fundació Rosa Oriol per crear un espai que coordini l’acció social d’#Invulnerables i que, a la vegada, també faci atenció directa a infants de 0 a 3 anys i a adolescents.

També han assistit a l’esmorzar el director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró; el vicepresident primer del FC Barcelona i de la Fundació FCB, Jordi Cardoner; la presidenta de la Fundació Rosa Oriol, Rosa Tous, i el Secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Francesc Iglesies. També han estat presents en la trobada un centenar de directius d’empreses i organismes, com ara Abertis, Grup DKV, Coca-Cola, HP, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Plataforma Editorial i Col·legi de Metges de Barcelona, entre d’altres.

"Volem que l’empresariat se sumi a aquesta iniciativa a favor de les persones més vulnerables. En la lluita contra la pobresa infantil i les desigualtats socials és indispensable que el sector públic i privat treballin junts i de manera coordinada per avançar en la construcció d’una societat millor, més justa, equitativa i cohesionada», ha explicat Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”.

Jordi Cardoner, vicepresident del FC Barcelona i de la Fundació FCB, també ha fet èmfasi en la necessitat de comptar amb la complicitat d’altres agents. «El FC Barcelona, a part de jugar a futbol i a altres esports, és més que un Club, i una manera de demostrar-ho és implicar-nos a través de la nostra Fundació en aquells temes socials en els quals podem ajudar i aportar la nostra col·laboració. Aquest és un projecte entre entitats privades i administració pública, en el qual el FC Barcelona aporta la capacitat d’arribar a molts llocs i ser escoltat per molta gent. Aquest és un projecte social guanyador, però cal sumar recursos, buscar la màxima implicació de tothom i posar a la pràctica tots els valors que pregonem».

Rosa Tous, presidenta de la Fundació Rosa Oriol, ha recordat per què és important la implicació de tothom en aquest projecte. «Unir forces i treballar conjuntament amb l’Administració Pública, la iniciativa privada i el teixit social és l’única fórmula que ens permetrà seguir avançant».

#Invulnerables és un programa que es dirigeix a infants i joves d’entre 0 i 18 anys que viuen en contextos d’exclusió social, com també a les seves famílies.

L’element innovador d’#Invulnerables és el treball en xarxa entre tots els agents del territori, tant públics com privats. La Generalitat de Catalunya, l’Obra Social ”la Caixa”, la Fundació FC Barcelona i la Fundació Rosa Oriol encapçalen aquesta aliança per la dignitat que vol garantir la igualtat d’oportunitats.

L’objectiu és donar resposta a les necessitats bàsiques que no tenen cobertes i oferir-los orientació, acompanyament i suport integral perquè puguin sortir d’aquesta situació de vulnerabilitat. Els principals reptes d’aquesta iniciativa són igualar les oportunitats d’infants i joves vulnerables a través de l’educació; aconseguir desenvolupar al màxim el potencial de cada infant; avançar en la plena integració de la unitat familiar en la dinàmica de la societat; i trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares a fills.