Joves en família són els visitants més habituals de la Sagrada Família

(Basílica de la Sagrada Família) La Sagrada Família ha registrat 4.561.848 visitants durant el 2016, un 7% més que l’any anterior. Entre les visites registrades, el 11% correspon a visites pastorals, benèfiques, escolars o bé visites vinculades a promocions com ara la gratuïtat per aquelles persones en situació d’atur.

Perfil dels visitants: joves que ens visiten en família

El 44% dels visitants tenen entre 16 i 34 anys, les persones entre 35 i 44 representen el 19%, i fins als 54 anys, el 18%. La resta, a partir de 55 anys, representa gairebé el 20%. Dels visitats enquestats, el 67% ve a la Basílica en família. La resta, ho fan amb amics, escoles, altres agrupacions o bé sols.

La Sagrada Família, monument imprescindible a Barcelona

El 72% dels visitants de la Sagrada Família vénen a veure-la per ser el monument imprescindible a la ciutat. La resta ho fan motivats per interès religiós, arquitectònic o bé per la figura de l’arquitecte Antoni Gaudí.

Americans i francesos, els visitants més habituals

Els visitants francesos són els que més ens visiten amb més d’un 12% dels total, seguit dels americans amb gaire el mateix tant per cert que els primers. Itàlia representa gairebé el 8,5%, seguit de Japó amb més del 6,5%. Els visitants de l’Estat Espanyol representen més del 6% dels visitants. Dels quals gairebé la meitat (46,6%) són catalans.