Un pessebre a la frontera entre Mèxic i els Estats Units

Cada any Francesc Mateu, director d'Oxfam Intermon, fa un pessebre. "És la meva interpretació d'on hagués nascut Jesús si hagués nascut aquest mateix any 2016", explica. Aquí teniu la crònica i també el vídeo del pessebre. Segons Mateu, "si Jesús hagués nascut al 2016, bé podria haver nascut als Estats Units tot just després de creuar la tanca que separa Mèxic dels Estats Units i haver creuat el Rio Grande. Els seus pares be podrien haver set de El Salvador".