Proposen una homilia conjunta per l'1-O

(CR) El grup de 400 capellans que la setmana passada van donar suport al referèndum de l'1 octubre proposen per aquest diumenge una homilia conjunta. Aquest divendres han difós un text que proposen que sigui llegit durant les missas del diumenge o com a suggeriment per orientar l'homilia de la celebració dominical.

D'altra banda, els 22 mossens promotors de la Declaració sobre el Referèndum d'Autodeterminació han convocat demà dissabte 30 de setembre un matí de reflexió i pregària sobre el moment polític a la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona de les 11.30 a les 13.00.

Aquest dijous 28 de setembre Cristians per la Independència, sectorial de l'Assemblea Nacional Catalana, va celebrar una pregària "per Catalunya i la seva llibertat".

Homilia conjunta dels 400 capellans signants de la Declaració sobre l'autodeterminació de Catalunya

Subsidi per a l’homilia del diumenge 1 d'octubre 2017

"Aquest diumenge és molt diferent dels altres. Tots sabeu que hem estat convocats a un referèndum d'autodeterminació, i que la seva realització ha trobat molts obstacles. Més de quatre-cents preveres i quaranta diaques de tot Catalunya, de tots els bisbats i congregacions religioses, hem signat una declaració sobre aquest tema fonamentats en les paraules que el maig passat els nostres bisbes digueren ben clares: "Convé que siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català". Més recentment, i precisament de cara al dia d'avui, ens van convidar a pregar per aquesta intenció i així mateix ho va fer la comissió permanent de la Conferència Episcopal Espanyola dimecres passat.

Nosaltres "considerem legítima i necessària la realització d'aquest referèndum", i per això invitàvem "els catòlics i tots els ciutadans de Catalunya a reflexionar sobre la importància dels actuals esdeveniments i a votar en consciència". La nostra presa de posició, la fem pensant que, com sempre, l'Església del nostre país ha volgut estar "al servei del nostre poble", i molt especialment quan ha estat ultratjat en els seus drets fonamentals, tal com hem vist dissortadament en aquests dies.

Els cristians, i els preveres al capdavant, perquè creiem, com hem dit en l'oració introductòria, que Déu "mai no manifesta tant la seva omnipotència com quan perdona i es compadeix", volem tenir els mateixos sentiments que hem vist en Jesucrist. Sant Pau ens hi ha exhortat, i desitgem per a tothom, pacíficament, tot allò que "trobem en Crist de fortalesa d'ànima, d'amor que consola, de dons de l'Esperit, d'afecte entranyable i de compassió".

Només així podrem respondre amb promptitud a allò que Déu ens demani a cada moment, com el fill gran de la paràbola que acabem d'escoltar. Que sapiguem sempre fer la voluntat de Déu i respondre amb generositat a la nostra missió com a cristians i als nostres deures com a ciutadans del nostre país i del món. Catalunya, que té històricament unes arrels cristianes, també es mereix el dia d'avui l'aportació dels qui fem de la nostra fe l'estímul per a ser millors persones".