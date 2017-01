Una colla d'infants tira endavant un concert solidari a Ponts

(Bisbat d'Urgell) Aquest diumenge la Capella dels Dolors, de la Parròquia de Santa Maria de Ponts, ha acollit un Concert de Nadal una mica especial no tant per les cançons i músiques interpretades, que són les típiques d’aquests dies de Nadal, sinó perquè la idea de fer un concert solidari ha sortit d’un grupet de nenes i nens. Aquesta colla d’infants, ajudats per dues noies músiques de Ponts, l’Alba i la Núria, han assajat aquests dies i davant unes 100 persones que omplien l’antiga capella dels Dolors, han ofert un repertori de peces nadalenques i altres, interpretacions que han fet amb diferents instruments: piano, violí, clarinet, violoncel, acordió.

Un petit concert que ha agradat molt a tots els assistents i que ha acabat amb la cançó “Fem Nadal”. A l’acabar molts aplaudiments i l’agraïment per part de Càritas Parroquial a qui van destinats els donatius que s’han recollit durant el concert i que es destinaran a l’àmbit de l’atenció d’infants amb risc d’exclusió social de Ponts i rodalia. Una bonica iniciativa que ha estat molt bé com activitat del poble per cloure les activitats d’aquests dies de les festes de Nadal a Ponts, aquesta vegada amb un veritable regal fet per: la Joana, la Berta, l’Anastàsia, l’Anna, l’Aran, l’Anna, el Joan, el Girvé, el Lluc i el Martí, un regal per a aquells que més ho necessiten i que ho rebran a través de Càritas Parroquial.