Tarragona prega pel 'do de la unitat'

(Arquebisbat de Tarragona) L'església parroquial de Sant Pau va aplegar dijous representants de diverses confessions cristianes presents a l’arxidiòcesi amb motiu de l’Octavari de pregària per a la unitat dels cristians que se celebra del 18 al 25 de gener i aquest any porta per lema 'Reconciliem-nos. L’amor del Crist ens hi empeny'.

Un any més, a la pregària hi va assistir el prevere encarregat de la Parròquia de la Nativitat de Reus, que pertany a l’Església Espanyola Reformada Episcopal —comunió anglicana—, reverend Rafael Arencón; el prevere encarregat de la comunitat ucraïnesa de ritu grecocatòlic de l’arxidiòcesi, Volodymyr Sabat; el representant de l’Església ortodoxa romanesa, David Baltaretu; el pastor de l’església evangèlica de Catalunya a Reus, Narcís de Batlle; Georgiy Pinkó, de l’església russa ortodoxa que es reuneix al Santuari de la Mare de Déu de la Pineda i l'arquebisbe de Tarragona Jaume Pujol. La celebració ecumènica va ser conduïda per Rafael Serra, director del Secretariat diocesà de relacions interconfessionals. També es va comptar amb la participació i benvinguda del rector de la parròquia acollidora, Joan Cañas.