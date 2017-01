MultiMultitud txt: el cap de setmana dels txt's

(Bisbat d'Urgell) Cap de setmana vivencial per descobrir la pròpia vocació, la fe i el servei als altres. Dissabte i diumenge els grups del txt's –tu per tots, tots per tu– de totes les edats van compartir dos dies amb diferents activitats, algunes tots junts, altres per edats i que van servir, un cop més, per seguir creixent com a ciutadans i cristians, en aquest procés proposat per la delegació de joventut del bisbat d'Urgell.

El dissabte tots junts, van ser al Fòrum de Barcelona, a l'espai Bosc Urbà, en un circuit de cordes, tirolines, a una alçada de nou metres. Els més petits, 12 i 13 anys, van passar la resta del cap de setmana al Masnou, lloc escollit per a dormir i fer els àpats de tothom. Els de 14 i 15 anys van conèixer Dit i Fet, una entitat al servei dels Sense Sostre, al barri del Raval i del Gòtic. Els de 16 fins a 19 van fer duesexperiències de voluntariat. La primera a Mataró, a l'esplai Rabadà, amb persones amb discapacitat intel·lectual, i la segona a Sant Andreu de la Barca, a la residència infantil La Immaculada.

Dissabte a la nit, l'Eucaristia va servir per compartir allò viscut i per renovar la pertinença als grups txt gràcies a quatre noies que van prometre solemnement el seu compromís txt amb el lliurament del fulard.