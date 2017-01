El Col·legi Sant Ermengol celebra la diada Mare Janer

(Bisbat d'Urgell) Els alumnes i el quadre docent de l'escola Sant Ermengol d'Andorra la Vella van commemorar dimecres la Diada per la Beata Anna Maria Janer. Es va fer una celebració eucarística amb els alumnes, on es va posar en relleu la personalitat i l'esperit de servei d'aquesta dona, que va crear l'institut de la Sagrada Família d'Urgell i que avui és un referent per a molts escolars dels col·legis Janer i també des de la incorporació a la gestió acadèmica de l'escola Sant Ermengol de l'Institut de la Sagrada Família, pels escolars d'aquest col·legi tant important al Principat d'Andorra. La missa la va oficiar Pepe Chisvert i el grup 'Moviment Janer', format per alumnes i mestres de l'escola, van animar els cants.