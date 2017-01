Càritas de Sant Julià de Lòria rep la col·laboració del comú en la campanya de recollida d'aliments

(Bisbat d'Urgell) El Comú de Sant Julià de Lòria ha col·laborat enguany en la campanya de recollida d’aliments que porta a terme cada Nadal Càritas Parroquial. Els consellers Joan Visa, Pere Pràxedes i Francesca Barbero han fet el lliurament dels donatius de les festes de Nadal a representants de Càritas, encapçalats pel seu president, Jordi Gonzàlez. Aquests productes serviran per abastir el banc d’aliments que l’entitat té al costat de la rectoria. Abans de festes, es va establir un punt de recollida a la recepció del Centre Esportiu on els usuaris han anat deixant aliments de primera necessitat com ara llet, oli, arròs, llegums o pasta. Amb accions com aquesta es compleix el doble objectiu d'ajudar la gent necessitada i, a la vegada, fomentar la solidaritat de la ciutadania.