El bisbe Camprodon va donar el cos a la ciència com un "gest de comunió"

Què pot introduir verdadera novetat en la nostra vida? Cap d’Any 2017 Cap d’Any 2017. Cicle A. Barcelona, diumenge 1 de gener de 2017. Hem començat un nou any. Tots sabem el ritual: sopars cridaners, menjar i beure a dojo, felicitacions més o menys sinceres a desdir. Tots diem i repetim el que sabem que serà mentida: any nou, vida nova. Any nou i vida la mateixa. I ... Una manta grande y abrigada ¿Qué les pides a los Reyes este año? ¿Ya escribiste la carta? «No la escribí aún, pero voy a pedirles una manta grande y muy abrigada, que no deje pasar el frío, para que nos tape a todos por las noches. » Tiene 6 años, vive en Manresa y no pidió un juguete, ni la Play, ni un I-phone, ni todo lo que... Reflexió de cap d’any: Recosir un món que es trenca (II) Cristianisme i Justícia. [Ahir vam publicar la primera part de la nostra ja tradicional “Reflexió de cap d’any”. La podeu trobar fent clic aquí o també podeu llegir i /o descarregar el Paper complet]. Conflictes bèl·lics nous sense que es tanquin els antics Aquesta por i aquests mu... “Queixa’t al Senyor, és una manera de pregar” Audiència general del papa Francesc a la plaça Sant Pere del Vaticà. Dimecres 28 de desembre de 2016. L’Esperança cristiana 4. Abraham, pare en la fe i en l’esperança Estimats germans i germanes, bon dia! Sant Pau, en la seva Carta als Romans, ens recorda la gran figura d’Abraham, per indicar-nos el... Ha nascut en el nostre cor Déu fa néixer Jesús en el nostre cor per a fer-se humà, proper. Jesús ha nascut en el nostre cor per a fer-nos humans, per sentir el que sentim com a persones, per viure el nostre dia a dia amb tota la seva normalitat i, també, amb tots els possible imprevistos. Déu s'ha fet infant, llum! i neix -to... Concert a Santa Maria del Mar Benvolguts centpeuaires,dimarts passat vam cantar a la basílica de Sta Maria del Mar. Va ser un concert per al Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Quan vam arribar vam anar a la seva seu i allà ens van explicar la història de l’edifici, que abans era una casa ... El Nadal que ja no és El temps de Nadal ajuda a recordar els absents. La vida és una continuïtat de records dels que ens han precedit i els dies nadalencs de manera especial. És bo sentir-nos continuïtat d’unes vides que han anticipat la nostra. Cadascú de nosaltres tenim unes vivències del dies de Nadal molt diferents, ... La teva àvia La teva àvia tenia una cara molt arrugada. Sempre deia que les arrugues li van començar els anys de la guerra i li van quedar ja per sempre. Devien ser els anys 40 del segle passat. Era una dona baixeta, encara que a la fotografia que hi havia al menjador de casa seva –una fotografia antiga, d’aquel...