Mònica Terribas: "El sentit de la vida és ser cada dia una mica millors"

Feliços...! (Josep Manuel Vallejo) “...Deixaré en el teu país un poble humil i pobre...” diu el profeta Sofonies. Doncs, ja hi som: nosaltres som aquest poble humil i pobre, sense prestigi social, sense poder, sense ser molts... I, a més, diu sant Pau per reblar el clau: “Mireu qui sou els qui heu estat cridats... Comencem a estar-ne preocupats Aquests darrers dies hem estat en el punt de mira de mitjans de comunicació, debats parlamentaris, trobades amb el Síndic... Hem pogut observar com revifa un debat que intenta acumular justificacions per desacreditar l’escola concertada. També hem estat testimonis que, en ocasions, aquestes explicac... Déu en totes les coses L'amic es va llevar de bon matí i anava cercant al seu amat i trobà gent que anava pel camí i demanà si havien vist al seu amat. Li van respondre preguntant a quina hora el seu amat s'havia absentat dels seus ulls mentals L'amic respomgué i va dir -Tan aviat com vaig haver vist el meu amat en els ... Una historia mínima Rosa Ramos. Estimados lectores del blog de Cristianisme i Justícia: Hace tiempo que no comparto nada en este espacio… y me han invitado a hacerlo. Estoy trabajando en un nuevo libro, no un sesudo libro de investigación, sino que me estoy sacando el gusto de escribir desde la experiencia y la “inteli... Per assolir la felicitat, Jesús no proposa pràctiques religioses. Diumenge IV de durant l’any Diumenge IV de durant l’any. Cicle A. Barcelona, 29 de gener de 2017. Qui s’apropi una i altra vegada a les Benaurances de Jesús s’adonarà que el seu contingut és inesgotable. Sempre tenen ressonàncies noves. Sempre trobem en elles una llum diferent pel moment que estem vivint o patint. Com ressone... Esglésies 24h, dels templers als hospitalaris (Eloi Aran) La setmana passada vaig fer la meva primera sessió de "coaching pastoral-arquitectònic" a un grup de capellans i religiosos a la parròquia de Santa Anna (BCN). El tema era escatir quines intervencions es poden fer en els espais dels diferents temples històrics de la ciutat i quin accent ... No tot està perdut Llegim a la primera lectura d’aquest diumenge dos petits fragments del llibre del profeta Sofonies (2,3; 3,12-13). Per situar-nos, anem a l’any 722 aC. Assíria va envair el regne del nord. Aquest fet va propiciar el creixement de les pràctiques idolàtriques que, per un efecte contagi, es van escamp... "No posem mai condicions a Déu" Audiència general del papa Francesc a l'aula Pau VI del Vaticà. Dimecres 25 de gener de 2017 L’Esperança cristiana 8. Judith: el coratge d’una dona comunica esperança al poble Estimats germans i germanes, bon dia! Entre les figures de dones que l’Antic Testament ens presenta, sobresurt la d’una gra...