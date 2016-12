Manel Andreu, un ‘mestre’ i militant de l’església obrera

“Queixa’t al Senyor, és una manera de pregar” Audiència general del papa Francesc a la plaça Sant Pere del Vaticà. Dimecres 28 de desembre de 2016. L’Esperança cristiana 4. Abraham, pare en la fe i en l’esperança Estimats germans i germanes, bon dia! Sant Pau, en la seva Carta als Romans, ens recorda la gran figura d’Abraham, per indicar-nos el... Reflexió de cap d’any: Recosir un món que es trenca (I) Cristianisme i Justícia. Abandonem l’any 2016 amb una llarga llista de problemes no resolts, una llista a la qual s’han afegit unes quantes fractures noves. El dolor va creixent, i les morts de tants «sants innocents» semblen eclipsar les esperances generades pels «naixements» de moltes iniciatives ... Ha nascut en el nostre cor Déu fa néixer Jesús en el nostre cor per a fer-se humà, proper. Jesús ha nascut en el nostre cor per a fer-nos humans, per sentir el que sentim com a persones, per viure el nostre dia a dia amb tota la seva normalitat i, també, amb tots els possible imprevistos. Déu s'ha fet infant, llum! i neix -to... Concert a Santa Maria del Mar Benvolguts centpeuaires,dimarts passat vam cantar a la basílica de Sta Maria del Mar. Va ser un concert per al Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Quan vam arribar vam anar a la seva seu i allà ens van explicar la història de l’edifici, que abans era una casa ... El Nadal que ja no és El temps de Nadal ajuda a recordar els absents. La vida és una continuïtat de records dels que ens han precedit i els dies nadalencs de manera especial. És bo sentir-nos continuïtat d’unes vides que han anticipat la nostra. Cadascú de nosaltres tenim unes vivències del dies de Nadal molt diferents, ... La teva àvia La teva àvia tenia una cara molt arrugada. Sempre deia que les arrugues li van començar els anys de la guerra i li van quedar ja per sempre. Devien ser els anys 40 del segle passat. Era una dona baixeta, encara que a la fotografia que hi havia al menjador de casa seva –una fotografia antiga, d’aquel... Hodie El Nadal posa davant dels nostres ulls el gran misteri de la reconciliació de tot l’univers. L’escissió que provenia del pecat original ha estat superada i l’odre primigeni que s’havia perdut ara s’ha restablert. El que semblava oposat ha esdevingut una unitat i la contradicció ha deixat pas a l’har... El pla diví de Nadal Hi ha diferents dissenys sobre el Nadal, que commemora el naixement de Jesús de Natzaret. Ajuntaments, comerços, associacions... el celebren a la seva manera. En dissenyen la il·luminació dels carrers, les estratègies comercials, la simbologia nadalenca, l’art dels pessebres, les felicitacions, la g...