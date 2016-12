Una festa essencialment cristiana: Bon Nadal!

La Sibil·la i la tradició de cantar per Nadal (Valentí Serra –Caputxins) Fins poc després de l’aplicació de la reforma litúrgica suscitada per les disposicions del concili de Trento (que acabà l’any 1563), durant la nit de Nadal, després dels matines i abans de la missa del gall, a moltes esglésies de l’Occident cristià, des del segle IX, hi havia