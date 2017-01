Francesc Palau: “Volem dotar Sant Joan de Déu d'un caràcter científic potent”

El Grup Sant Jordi L'espai "Religions" d'El Punt Avui TV entrevista Marcel·lí Joan i Carles Armengol, sobre l'activitat del Grup Sant Jordi; grup cristà de promoció i defensa dels Drets Humans: http://www.elpuntavui.tv/video/200693704.html ...

Tarragona prega pel 'do de la unitat' (Arquebisbat de Tarragona) L'església parroquial de Sant Pau va aplegar dijous representants de diverses confessions cristianes presents a l’arxidiòcesi amb motiu de l’Octavari de pregària per a la unitat dels cristians que se celebra del 18 al 25 de gener i aquest any porta per lema 'Reconciliem-nos. L’amor del Crist ens hi empeny'. Un any més, a la pregària hi va assistir el prevere encarregat d...