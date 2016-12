actualitat

Omella sobre Catalunya: “Per allà on vagi el poble, anirà l’Església” (CR) En una estrevista a Signes dels Temps de TV3 l'arquebisbe de Barcelona afirma que en el moment polític actual que viu Catalunya "caminarà amb la gent". Omella explica que "el que faci el poble, per allà on vagi el poble, anirà l’Església". L'arquebisbe afegeix que vol "que tots visquem i treballem pel bé comú i per la unió d’aquesta terra i d’aquesta gent.

El Cant de la Sibil·la obre el Nadal a diversos temples catalans (CR) Hi ha esglésies que l'havien recuperat de dècades, però els darrers anys ha pres una nova volada. Una proposta cultural i religiós que dóna pas a la missa del Gall.

La Sibil·la i la tradició de cantar per Nadal (Valentí Serra –Caputxins) Fins poc després de l’aplicació de la reforma litúrgica suscitada per les disposicions del concili de Trento (que acabà l’any 1563), durant la nit de Nadal, després dels matines i abans de la missa del gall, a moltes esglésies de l’Occident cristià, des del segle IX, hi havia