“Vivint a Nicaragua s’entén més el papa Francesc”

Berlín: davant l’extrema vulnerabilitat de les nostres vides Xavi Casanovas / Santi Torres. Ens llevem amb la notícia d’un nou atemptat, aquest cop a Berlín. A l’espera de confirmar-ne l’autoria, restem un cop més atònits i colpits per les imatges i les xifres de la barbàrie. La nostra solidaritat amb les víctimes berlineses, i amb totes les víctimes d... Concert a Malgrat de Mar Hola centpeuaires,El passat 9 de desembre vam fer el primer concert de la producció de Nadal a Malgrat de Mar, el poble del prefecte de l’Escolania. Els diners recaptats amb les entrades van anar destinats íntegrament a Càritas. Quan vam arribar allà vam berenar una mica perquè ens esperava una acti... "Quan Déu se’ns apropa hem de fiar-nos-en" Àngelus del papa Francesc a la plaça Sant Pere del Vaticà. Diumenge 18 de desembre de 2016 Estimats germans i germanes, bon dia! La litúrgia d’avui, que és el quart i últim diumenge d’Advent, està caracteritzada pel tema de la proximitat, la proximitat de Déu a la humanitat. El passatge de l’Evangel... El Nadal 2016 mai més tornarà: Advent 4 L’Advent i el Nadal són temps de moltes tradicions. Les llums de cada diumenge, els regals, els dinars i sopars, les misses del Gall, els pessebres, els pastorets, els cants, el tió... No podem viure-ho com una rutina, com el que toca; sinó com una experiència espiritual, de família, d’amistats, de ... Casa vostra, casa meva Ara fa unes setmanes va presentar-se la campanya "Casa nostra, casa vostra" per sensibilitzar la població catalana, i especialment les institucions, del drama dels refugiats que viu Europa i per denunciar la inacció en la seva acollida. La campanya consisteix en la signatura d'un manifest (curiosam... Intervencions humanes i divines La genealogia amb la que Mateu comença el seu evangeli vol posar de manifest la intervenció humana en l'origen de Jesús, el relat de l'anunci a Josep del naixement de Jesús vol evidenciar la intervenció divina. El Josep que apareix en la genealogia és ara el protagonista entorn el qual giren tots el... Com a Betlem, també fa fred en el món actual. 4t diumenge d’Advent Diumenge 4t d’Advent. Cicle A. Barcelona, 18 de desembre de 2016. Què diu la Llegenda de Nadal? La Llegenda de Nadal diu moltes coses. En subratllaré només una: “Era de nit.” Encara que cap dels quatre evangelis no ho diu, sempre s’ha pensat i s’ha dit que Jesús va néixer en el cor de la nit, il·lu... El Nadal que s'acosta La lectura del profeta Isaïes durant el temps d’Advent és una bona preparació per copsar el sentit del Nadal. Isaïes presenta l’esperat salvador com un pertorbador de l’ordre establert. Res serà igual després de la seva vinguda. Les contradiccions es resoldran i els antagonismes s’esvairan. Passaran...