Llits a l'església per combatre el fred

Reflexions en veu alta, a propòsit de la pau (II) Dolors Oller. El missatge del Papa Francesc pel 50 aniversari de la Jornada Mundial per a la Pau m’ha suggerit el següent: 1. La Pau que anhelem no pot reduir-se a la mera absència de guerres o altres tipus de violència directa (Pau negativa). La pau de la que parla el Papa Francesc no pot ser... "Són tants els cristians estacionats!" Homilia del papa Francesc a la casa de Santa Marta. Dimarts 17 de gener de 2017 Sou cristians coratjosos, ancorats en l’esperança i capaços de suportar els moments de buidor. Aquesta és la forta exhortació del papa a la Missa matinal a Casa Santa Marta. Els cristians mandrosos, en canvi, són ferms, ... Els concerts educatius, expressió d’un dret fonamental Llegim a la premsa (edició digital de La Vanguardia, de dissabte 14 de gener) que, en el marc de la negociació pressupostària, “la CUP vol 150 milions més en matèria d'educació per "protegir" l'escola pública en detriment de les concertacions i el Govern; en canvi, no veu marge per incorporar més de... Carles de Foucauld i la mística de l'encarnació El proppassat 1 de desembre s’ha complert el primer centenari de la mort del beat Carles de Foucauld (1858 – 1916), prevere francès assassinat a trets a Tamanrasset (Algèria). El fil de la seva vida és ple de nusos: nascut a Estrasburg en una família noble de tradició militar, orfe als sis anys, jov... Feliç com un anís Una vegada vaig sentir una mestra que referint-se a un infant, deia que era "més feliç que un anís". No havia sentit mai aquella expressió i em va fer pensar en la simplicitat, en l'espontaneïtat, en la seva genuïna despreocupació, en la petitesa i els moments dolços en què viuen els infants si se s... Prohibit queixar-se Sembla que el fred ha bloquejat aquest bloc... i no és així. Una mica el fred, una mica la manca de temps, una mica altres responsabilitats i cert relaxament.... però el fet d'escriure el que vaig vivint, segueix ben present en la intenció i en la pràctica, però potser altres espais s'han endut la p... Costa una mica recuperar el ritme Les festes de Nadal ja resten lluny de la nostra ment. Volíem intentar agafar un ritme de meditació i de pregària que il·luminés el nostre retorn al dia a dia: família, escola, treball o atur, velocitat de creuer a les hores punta, neguit per l'ambient de costa de gener. Segurament ho hem intentat a... Què vol dir realment ‘espiritualitat’? Diumenge II de durant l’any Diumenge II de durant l’any. Cicle A. Barcelona, 15 de gener de 2017. Moltes persones en escoltar el mot ‘espiritual’ o ‘espiritualitat’ es posen en guàrdia i sospiten el pitjor. Com si l’espiritualitat fos: –una malaltia infecciosa o rara –o una herència maleïda –o el símptoma fatal d’un desequili...