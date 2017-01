La Salle Bonanova presenta un nou projecte pedagògic per fer unes matemàtiques i llengües més competencials

La dimensión profética de la Laudato si’ Jaime Tatay. [Corintios XIII] «Un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres» (LS 49). La denuncia de la injusticia social que gener... "Compte quan l’Església s’anuncia a si mateixa, perd la brúixola" Àngelus del papa Francesc a la plaça Sant Pere del Vaticà. Diumenge 15 de gener de 2017 Estimats germans i germanes, bon dia! Al centre de l’Evangeli d’avui (Jn 1,29-34) hi ha aquesta paraula de Joan el Baptista: «Mireu l’anyell de Déu, el qui lleva el pecat del món!» (v. 29). Una paraula acompanyad... Carles de Foucauld i la mística de l'encarnació El proppassat 1 de desembre s’ha complert el primer centenari de la mort del beat Carles de Foucauld (1858 – 1916), prevere francès assassinat a trets a Tamanrasset (Algèria). El fil de la seva vida és ple de nusos: nascut a Estrasburg en una família noble de tradició militar, orfe als sis anys, jov... Feliç com un anís Una vegada vaig sentir una mestra que referint-se a un infant, deia que era "més feliç que un anís". No havia sentit mai aquella expressió i em va fer pensar en la simplicitat, en l'espontaneïtat, en la seva genuïna despreocupació, en la petitesa i els moments dolços en què viuen els infants si se s... Prohibit queixar-se Sembla que el fred ha bloquejat aquest bloc... i no és així. Una mica el fred, una mica la manca de temps, una mica altres responsabilitats i cert relaxament.... però el fet d'escriure el que vaig vivint, segueix ben present en la intenció i en la pràctica, però potser altres espais s'han endut la p... Costa una mica recuperar el ritme Les festes de Nadal ja resten lluny de la nostra ment. Volíem intentar agafar un ritme de meditació i de pregària que il·luminés el nostre retorn al dia a dia: família, escola, treball o atur, velocitat de creuer a les hores punta, neguit per l'ambient de costa de gener. Segurament ho hem intentat a... Què vol dir realment ‘espiritualitat’? Diumenge II de durant l’any Diumenge II de durant l’any. Cicle A. Barcelona, 15 de gener de 2017. Moltes persones en escoltar el mot ‘espiritual’ o ‘espiritualitat’ es posen en guàrdia i sospiten el pitjor. Com si l’espiritualitat fos: –una malaltia infecciosa o rara –o una herència maleïda –o el símptoma fatal d’un desequili... Dotze i uns quants més Llegim a la segona lectura d’aquest diumenge el proemi de la primera carta de Pau als Corintis (1Co 1,1-3). Pau es presenta com apòstol a la comunitat de Corint. Tradicionalment tendim a identificar els apòstols amb els 12 seguidors escollits per Jesús per tirar endavant el seu projecte, però, amb f...