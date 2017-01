Francesc als joves: "Feu sentir a tots el vostre crit"

Què vol dir realment ‘espiritualitat’? Diumenge II de durant l’any Diumenge II de durant l’any. Cicle A. Barcelona, 15 de gener de 2017. Moltes persones en escoltar el mot ‘espiritual’ o ‘espiritualitat’ es posen en guàrdia i sospiten el pitjor. Com si l’espiritualitat fos: –una malaltia infecciosa o rara –o una herència maleïda –o el símptoma fatal d’un desequili... "El nostre cor està obert al Senyor?" Homilia del papa Francesc a la casa de Santa Marta. Dijous 12 de gener de 2017 La nostra vida és un avui que no es repetirà. El papa exhorta a no tenir el cor endurit, sense fe, però obert al Senyor. En el nostre cor s’hi juga l’avui. "Tant de bo que avui, sentíssiu la seva veu, no enduriu els vostr... Reflexions en veu alta a propòsit de la pau (I) Dolors Oller. Fa pocs dies que hem començat un Nou Any. D’ençà 1967 es celebra el 1 de gener la Jornada Mundial per la Pau. Enguany ha coincidit amb la 50ª edició des que fou instituïda per Pau VI a fi de ser una ocasió propicia per pregar i reflexionar cóm construir la pau. El Papa Francesc, segui... Dotze i uns quants més Llegim a la segona lectura d’aquest diumenge el proemi de la primera carta de Pau als Corintis (1Co 1,1-3). Pau es presenta com apòstol a la comunitat de Corint. Tradicionalment tendim a identificar els apòstols amb els 12 seguidors escollits per Jesús per tirar endavant el seu projecte, però, amb f... No cal pagar per veure el papa Ja em perdonaran perquè mai he sigut molt papista, en el sentit de centrar més la devoció en el papa que en Déu Nostre Senyor. Però evidentment Francesc té una atracció especial. Per això, quan puc anar a Roma intento assistir a l'audiència general dels dimecres, com la d'aquesta setmana. L'atracció... ¿És útil la caritat nadalenca? Quan s’acosta Nadal s’intensifiquen les activitats que s’han acabat denominant “solidàries”, tot i que proliferen tot l’any. Caminades, campanyes diverses o verkamis, esdevenen una versió postmoderna, exitosa i “laica” del Dòmund de tota la vida i altres derivats. Per Nadal, doncs, la tendència s’in... Nadal i els petits ramats L’itinerari de preparació del Pla pastoral de la diòcesi de Barcelona i les típiques escenes pessebrístiques del Nadal han focalitzat la meva atenció en l’expressió «petits ramats». Si bé la metàfora del pastor i del ramat té una significativa referència i un profund sentit en els textos de l’AT i e... Any nou, auxiliars nous? Doncs sembla que sí. Hi ha dues pistes que fan preveure que a Barcelona no poden trigar gaire a arribar nous bisbes auxiliars aquest 2017. Una pista és l'arquebisbe Joan Josep Omella. Reconeixia fa pocs dies en una entrevista que la situació actual, amb Sebastià Taltavull com a únic auxiliar a Barce...