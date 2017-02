El Parlament acull la presentació del document 'El fet religiós en la Catalunya del futur'

L’Església i el col·lectiu LGTB davant del mirall Ja em perdonaran però la xerrada d’aquest diumenge sobre homosexualitat a l’església de Santa Anna serà l’acte amb més èxit que ha organitzat la pastoral de joventut a Catalunya les darreres dècades. Èxit si l’entenem com a ressò i impacte. Tenen l’aforament assegurat, encara que potser hi haurà més... La religiositat de Jesús es viu en l’alteritat. Diumenge VI de durant l’any. Cicle A Diumenge VI de durant l’any. Cicle A Barcelona, 12 de febrer de 2017 El que més clar deixa Jesús aquí, és que la millor relació possible amb Déu no es juga ni es concreta en la relació amb Déu sinó en la millor relació possible amb les persones. Aquest i només aquest és el bon criteri. La religiosi... "Sense la dona no hi ha harmonia" Homilia del papa Francesc a la casa de Santa Marta. Dijous 9 de febrer de 2017 Francesc fa la seva reflexió sobre la creació que ens proposa, en aquests dies, les lectures del llibre del Gènesi. El Senyor havia format tot tipus d'animals, però l'home no hi trobava en ells una companyia,"estava sol".... La vida comunitària i l'Eucaristia en Carles de Foucauld La biografia del beat Carles de Foucauld no és lineal sinó plena de canvis d’orientació que denoten una personalitat activa i apassionada. Tanmateix hi trobem uns fils conductors que indiquen, més enllà dels canvis exteriors, la fidelitat a algunes intuïcions profundes que van madurant a mesura que ... Trumponomía Manfred Nolte. No serán precisos los cien días de cortesía otorgados tradicionalmente por la ciudadanía y los grupos de interés antes de formular su juicio sobre un político recién incorporado a las tareas de Gobierno. No lo serán en el caso del Presidente de la primera potencia económica y militar ... Cap on anar? Tu tries El capítol 15 del llibre del Siràcida comença (vv. 1-10) senyalant els guanys que s’obtenen amb la recerca de la saviesa: “Venerant el Senyor i seguint la Llei s’obté la saviesa” (v.1). Segueixen uns versets (7-9) que posen de manifest que els pecadors no veuran mai la saviesa (v.7). La segona part ... Eixugar les llàgrimes (Fra Josep Manuel Vallejo) Quan jo estava al col·legi de Les Borges Blanques, un dia sortint al pati, els nens estaven jugant i una nena plorava desconsoladament. Em vaig atansar i li vaig preguntar què li passava. I plorava i plorava sense parar. Vaig treure el mocador de la butxaca, li vaig eixuga... El cor Fiat Domini visita Montserrat Hola seguidors i seguidores del Centpeus, Potser ja heu vist als mitjans de comunicació que dilluns ens va visitar una escolania de Corea del Sud. Ara us ho explicarem.Aquest intercanvi va ser perquè l’escolania Fiat Domini volia conèixer com funcionava la nostra escolania. Els vam rebre amb una vis...